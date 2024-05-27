Создатели мода "Final Cut" для Mafia 2 рассказали о новых возможностях в игре, которые добавит модификация

Команда Night Wolves, создатели глобальной модификации Final Cut, одного из самых популярных модов для Mafia II, который возвращает многие вырезанные вещи в игру, поделились новыми подробностями грядущего обновления.
В этот раз разработчики подробнее рассказали про предстоящие изменения в сюжетных миссиях:
- В сюжетных миссиях будут восстановлены некоторые вырезанные моменты, которые включают в себя ряд удаленных диалогов из игры;
- Миссия с ограблением ювелирного магазина будет расширена и улучшена. Были возвращены многие вырезанные элементы и события - программист команды смог переделать большую часть сохранившегося бета-кода в игре;
- Миссия в Планетарии будет доработана: теперь перестрелку в планетарии можно пропустить и пройти задание тихо. Это поможет упростить задачу Вито, а также добавит вариативности в прохождении миссии. С новым подходом к задаче также будут прилагаться и новые диалоги с новыми катсценами, которые были вырезаны разработчиками;
- В игру будут добавлены новые дополнительные задания;
- Разработчики улучшили низкое качество текста в Mafia II: Definitive Edition - весь текст игры был улучшен из 720p до 1080p;
- Судя по новым скриншотам, другие миссии тоже получат больше вариативности.
Сейчас разработчики занимаются тестированием модификации и исправлением ошибок. По словам создателей разработка второй версии медленно, но уверенно подходит к концу.
Хм а игра то по прежнему смотрится красиво, наверно перепройду потом когда доделают. Удачи ребятам!
А есть у них своя группа в соц сетях? Киньте ссылку пж если есть
А Джо там в сделку будет входить?
Конечно
Хорошая игра и хороший повод перепройти ещё раз этот шедевр!
По моему есть ещё команда школьников которая якобы делает mafia 2 extended edition уже который год грозятся что буквально все все восстановят
На EE можно не надеяться - там семь пятниц на неделе. То делаем на Illusion Engine, то переносим игру на Unreal Engine. Короче шанс того, что EE когда-нибудь выйдет - близок к нулю. За прошедшие годы они лишь кормят обещаниями и показали пару переделанных локаций без намека на что-то цельное.
А вот Night Wolves Final Cut вторую версию думаю летом уже релизнут - у них более реалистичные цели по восстановлению контента, да и выпускают его частями.