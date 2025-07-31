Создатели Mafia: The Old Country представили расширенные системные требования

В мае 2025 года 2K Games опубликовала официальные системные требования Mafia: The Old Country. Но сегодня издатель поделился расширенными требованиями для этой игры, включающий эпический пресет графики.
Минимальные и рекомендуемые системные требования для ПК остаются прежними. Игрокам потребуется как минимум процессор AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7-9700K с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой AMD Radeon RX 5700 XT или NVIDIA RTX 2070. На этом ПК вы сможете запустить игру в разрешении 1080p на средних настройках. Для игры также потребуется 55 ГБ свободного места на диске. На этом ПК вы сможете запустить игру в разрешении 1080p на средних настройках с Unreal TSR Balanced.
Hangar13 рекомендует процессор AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i7-12700K с 32 ГБ оперативной памяти и видеокарту AMD Radeon RX 6950 XT или NVIDIA RTX 3080 Ti. С такой системой вы сможете играть в разрешении 1440p на высоких настройках с качеством Unreal TSR.
2K Games также представила новый уровень требований — эпические. Этот уровень предназначен для игр в разрешении 4K на высоких настройках с качеством Unreal TSR. Геймерам на ПК потребуется процессор AMD Ryzen 7 9700X или Intel Core i7-14700K с 32 ГБ оперативной памяти и видеокарту AMD Radeon RX 9070 или NVIDIA RTX 4070 Ti.
Стоит отметить, что Mafia: The Old Country будет поддерживать NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS. Также с самого начала будет поддерживаться генерация кадров.
2K Games выпустит Mafia: The Old Country 8 августа.
Вполне адекватные системные требования, другой вопрос что у мафии 3 тоже были нормальные системные требования написаны, а потом на релизе вышло неоптимизированное нечто которое даже топы не вывозили
Тут нас ещё ждёт "Нереальная Ангина 5". Так что, очень скоро Поле Чудес - Please Welcome!
все нормально будет
игра коридор
не должно уж быть проблем
нееееееее проходили уже, мх вилдс не слишком открыта и то лагает - а тут двигло + дюнева - и уже пишут что вы и в 4к не можете - на многое надеяться не придётся
Пройду на максимальных настройках графики , в 2к разрешении. Пк пред топовый. А по поводу системных требований , они адекватные.
Один xpeн denuvo будет, чё комментировать, расходимся
типа денуво не играем или что?
Не переживай, там Тейк-ту. Со временем вырежет.
Типа с торрента не скачать ) парни подсказываю лайф Хак, берете и покупаете оффлайн аренду, вот и все за 200 руб. Будет у вас мафия
А теперь главное, без деградации изображения игра будет походу работать через одно место.
ну так унриал эднжи 5 требует унриального пк
К процу какие то безумные требования для коридора.
игра вообщет опенворлд (клоуны и какашники что с вами не так?)
То есть разработчики сказали: "У нас игра коридорного типа, поэтому цена не 70, а 50 баксов", но у тебя она превратилась в открытый мир, ох уж фантазёр
почитай интервью, игра будет такой же как первые две части
Графика даже рядом не стоит с игрой rdr2 2018 года , но системные требования выше
Когда это требование 8 ми ядерного цп это норм требования, и 32 гб озу, да и карты топ сегмента, пусть и довольно старую, и это в коридорной игре, да и графика небось будет уровня ремейка 1 мафии, да деталей побольше, но разница не колосальна а вот требования.. короче оптимизона не будэ! Анрил момент...
Оптимизация в сделку не входила, графон уровня ремейка первой части у которого в минимальных требованиях были GTX 660 и 6 ГБ ОЗУ
времена изменилесь
А давно ли ты видел ремейк? В нём графика сильно слабее. По крайней мере в ремейке НЕТ настолько крутой детализации сельской местности, как в этой новой игре. Ты сельскую местность мафии сравни и сразу поймёшь, что разница в графике большая.
в ремейке в целом графон был крайне скромный , если смотреть на окружение :)
5 анриал, минималки = железо ps5, апскейлинг обязательный в требованиях, денуво. Ну как бы… Оптимизма мало.
Только на пс5 игру будут вылизывать, а на пк будет порт спустя рукава.
Да все вылизывание их сводится к урезанию графики и низкому разрешению которое апскейлится (привет оутлост в 720p)
если пк на борту ntel Core i7-14700K с 32 ГБ с RTX 4070 Ti не может в 4к то пс 5 будет не 720р идти а в 600р
Довольно низкие требования
а что в них низкого ? 6950 xt в 80% сносит новую 9070 и стоит бок о бок с 4070 ti, но она ниже по разрешению и уровню текстур, 5700 xt котороя также в 70% сносит 2070 стоит с ней на ровне, системки максимально странные при такой-то графике уровня ремейк мафия 1
3080ти для 2к это очень хорошо, обычно она щас 1080р тянет нормально только, из-за чего пришлось с ней расстаться на днях. Графика тут по трейлерам покруче емч в ремейке первой
3080 ti и не тянет 1920 на 1080 ? да не смеши меня, у нее производительности с головой там хватит на 2 года, а также повторюсь по поводу 6950xt котороя в 80% сносит 9070 от 5-10 фпс, а в остальные 20% они равны, а также стоит на ровне с 4070ti либо чутка слабее, а эти две карты ( 9070 и 4070ti ) стоят на разрешении выше, а также на более высоком пресете настроек