Создатели Mafia: The Old Country представили расширенные системные требования

В мае 2025 года 2K Games опубликовала официальные системные требования Mafia: The Old Country. Но сегодня издатель поделился расширенными требованиями для этой игры, включающий эпический пресет графики.

Минимальные и рекомендуемые системные требования для ПК остаются прежними. Игрокам потребуется как минимум процессор AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7-9700K с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой AMD Radeon RX 5700 XT или NVIDIA RTX 2070. На этом ПК вы сможете запустить игру в разрешении 1080p на средних настройках. Для игры также потребуется 55 ГБ свободного места на диске. На этом ПК вы сможете запустить игру в разрешении 1080p на средних настройках с Unreal TSR Balanced.

Hangar13 рекомендует процессор AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i7-12700K с 32 ГБ оперативной памяти и видеокарту AMD Radeon RX 6950 XT или NVIDIA RTX 3080 Ti. С такой системой вы сможете играть в разрешении 1440p на высоких настройках с качеством Unreal TSR.

2K Games также представила новый уровень требований — эпические. Этот уровень предназначен для игр в разрешении 4K на высоких настройках с качеством Unreal TSR. Геймерам на ПК потребуется процессор AMD Ryzen 7 9700X или Intel Core i7-14700K с 32 ГБ оперативной памяти и видеокарту AMD Radeon RX 9070 или NVIDIA RTX 4070 Ti.

Стоит отметить, что Mafia: The Old Country будет поддерживать NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS. Также с самого начала будет поддерживаться генерация кадров.

2K Games выпустит Mafia: The Old Country 8 августа.