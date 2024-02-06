Демоверсия Magical Delicacy доступна в Steam

Magical Delicacy это "кулинарная игра в стиле Метроидвании" с ведьмой в главной роли просто завораживает.

История Magical Delicacy начинается, когда молодая ведьма по имени Флора прибывает в портовый город Грат с намерением начать собственное дело и найти мастеров магии. Городской секретарь, старая лягушка в очках, предоставляет ей выгодный кредит под низкий процент для открытия магазина в почти заброшенном здании. Предыдущий арендатор так и не смог оттуда уйти, поэтому мы становимся соседями, но Флора, кроме прочего, еще и отлично готовит, так что у нее есть шанс заработать на своем новом месте.

Хотя здесь нет ручного измельчения ингредиентов, как в Potion Craft, система приготовления очень интересна и экспериментальна. В заказах указаны вкусовые характеристики блюда, и нужно подобрать ингредиенты соответственно.

Magical Delicacy предлагает увлекательную метроидванию с множеством секретов и мелких подробностей на вертикальной карте города. Каменные маркеры и двери с рычагами наводят на мысль о скрытых путях.

Город просто восхитителен для исследования — каменные здания, заросшие зеленью, и уютные террасы создают максимально атмосферную картину, поддерживаемую детализированной пиксельной графикой и прекрасным саундтреком с аккордеоном, струнными и трепещущей мелодией гобоя.

Magical Delicacy пока не имеет официальной даты выпуска, но планирует выйти в 2024 году. Вы также можете попробовать демо-версию в Steam во время Next Fest на этой неделе.