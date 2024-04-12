Продажи симулятора акулы Maneater превысили 14 млн копий

Maneater от Tripwire Interactive - это что-то среднее между "Челюстями" Спилберга и "Глубокое синее море" Ренни Харлина. С добавлением здоровой порции черного юмора. Как если бы режиссером Ecco The Dolphin (но с акулой) был Уве Болл. На днях американская студия объявила, что было продано 14 миллионов копий Maneater.

Новость появилась в пресс-релизе на официальном сайте Tripwire Interactive. В пресс-релизе говорится о смене руководителей в американской студии, базирующейся в Розуэлле.

Maneater предлагает игрокам взять на себя роль смертоносной акулы, обладающей удивительной способностью эволюционировать по мере того, как она питается. С момента выхода в 2020 году Maneater разошлась тиражом более 14 миллионов копий по всему миру на всех платформах.