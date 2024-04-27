Как создателя Manor Lords вдохновили мемы

Вчера Manor Lords дебютировала в раннем доступе. Игру разработал практически в одиночку разработчик Гжегож Стычень. Творит он под знаменем собственной студии «Славянская магия». В интервью, опубликованном на официальном сайте Unreal Engine (на котором построена эта продукция), создатель объяснил, откуда у него такое название.
Оказывается, автор вдохновился популярным много лет назад мемом, сравнивающим Mass Effect: Andromeda с The Witcher 3. В нем ужасная модель персонажа из первой из этих игр сопровождалась надписью «Бюджет в 50 миллионов долларов». в то время как гораздо более красивая модель Геральта из «Дикой охоты» была описана как созданная благодаря «водке и славянской магии». Гжегож Стычень решил, что название «Славянская магия» идеально подойдет независимой студии, создающей малобюджетные постановки.
Здесь следует добавить, что создатели этих мемов были неправы. Бюджет «Ведьмака 3» составлял $81 миллион, а трудозатраты в первой половине прошлого десятилетия, когда разрабатывалась «Дикая охота», были гораздо ниже, чем в Канаде, где расположена студия BioWare. Таким образом, на самом деле у создателей The Witcher 3 было больше ресурсов, чем у авторов Mass Effect: Andromeda. Однако это не меняет того факта, что мем был забавным.
Напомним, что игра на данный момент доступна только на ПК. Эту игру можно приобрести в Steam, а также на GOG.com, Epic Games Store и Microsoft Store. Продукция также доступна в рамках подписки PC Game Pass.
В Steam игра по-прежнему имеет 91% положительных отзывов. В свою очередь, рекорд активности в первый день на этом сайте составил 159 701 человек, игравших одновременно.
Если хочется сравнить игру с Ведьмаком в плане бюджета, то Ведьмак 2 в помощь. Не знаю, графон это или дизайн, но она даже сейчас выглядит лучше некстгена.
Кинука я палку в огород в ведьмака 3. В ведьмаке нет анимаций лиц. Только рот шевелится и головой махают и то редко.