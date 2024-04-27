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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.1 175 оценок

Manor Lords хорошо стартовала в Steam: 160 тыс. игроков онлайн и 92% положительных отзывов

monk70
Новости

Manor Lords, уникальное сочетание городского строительства и стратегии в реальном времени, вышла вчера в раннем доступе и за первый день продаж достигла пика в 160 000 одновременных игроков в Steam, что вполне подходит для топ-5 места в чартах, иногда даже вытесняя внезапно ставший популярным Fallout 4. На данный момент это также бестселлер в Steam. Кроме того, на игру уже написано 4422 отзыва, 92% которых являются положительными. И эта статистика не отражает всей картины, поскольку Manor Lords не является эксклюзивом Steam — она также доступна в Game Pass на ПК.

Успех Manor Lords особенно отраден, поскольку игра — это страстный проект, в основном созданный одним разработчиком, Грегом Стыченем. Версия игры с ранним доступом обойдется вам в 40 долларов, хотя на данный момент скидка составляет 25 процентов.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Ahsis69

Молодцы хороший старт

0
Saldena

И это только Стим. А ведь есть ещё зелёный магазин...

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