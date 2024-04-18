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об игре
Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
7.9 137 оценок

Manor Lords выйдет вместе с DLSS 2 26 апреля

KAMA33
Новости

Manor Lords выйдет на следующей неделе и уже занимает первое место по популярности в списке желаний на платформе Steam. Она будет поддерживать технологию DLSS, предоставляя владельцам видеокарт GeForce RTX возможность насладиться высокой частотой кадров и качеством изображения.

Когда Manor Lords выйдет в ранний доступ 26 апреля, геймеры с видеокартами GeForce RTX смогут сразу воспользоваться поддержкой технологии DLSS 2. При разрешении 4K средний прирост производительности составляет 47% для владельцев GeForce RTX 4070 и более мощных карт, что позволяет превысить 60 кадров в секунду и улучшить общую производительность.

DLSS 2 также позволяет всем владельцам видеокарт GeForce RTX 40 Series достичь комфортных 60 FPS при максимальных настройках в разрешениях 2560x1440 и 1920x1080, обеспечивая возможность наслаждаться игрой с высокой частотой кадров и без замедлений даже в наиболее интенсивных сценах.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Goodvini

То что сделал игру один поляк не просто впечатляет но и вызывает уважение, большое количество мелких и не только деталей в геймплее и графическом окружении в дизайне игры удивляет, внимания точно стоит.

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