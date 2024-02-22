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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
7.7 103 оценки

Новые трейлеры стратегии Manor Lords демонстрирует боевые и игровые особенности

monk70
Новости

Историческая инди-стратегия Manor Lords привлекает большое внимание игроков и занимает второе место среди самых ожидаемых проектов в Steam. Новые впечатляющие трейлеры игры демонстрирует сложные сражения и особенности игрового процесса.

Польский геймдизайнер Гжегож Стычень работает над игрой в одиночку, и, судя по видео, у него это отлично получается. В Manor Lords разработчик хочет объединить реалистичную средневековую атмосферу, элементы строительства поселений и сложные сражения в реальном времени.

Чтобы победить врагов, игроки должны правильно расставить своих воинов, например, лучники должны стоять за пехотинцами со щитами, а кавалерия должна первой идти в бой, чтобы нанести главный удар и проломить оборону противника.

Игра предоставит большую свободу действий, однако бои следует вести максимально продуманно, ведь цена ошибки может быть чрезвычайно высока.

Релиз Manord Lords запланирован на 26 апреля в Steam и GOG. В этот же день версия для ПК станет доступна в каталоге Game Pass. Позже игра выйдет и на Xbox Series.

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