Овцы могут разрушить экономику в Manor Lords, но разработчик придет на помощь

Manor Lords выйдет на следующей неделе, но команде разработчиков уже предстоит внести серьезное исправление: понерфить овец или, скорее, ограничить ценность их шерсти.
Manor Lords — это градостроительная игра на средневековую тематику, в которой можно — среди тысячи вариантов — разводить овец и продавать полученную от них шерсть. Проблема в том, что игроки быстро обнаружили, что можно, имея несколько десятков овец и особенность, помогающую увеличивать их численность посредством разведения, производить столько шерсти, что они станут сверх меры богаты.
Разработчик написал в Твиттере, что «лично» у него нет проблем с «бесконечными деньгами», полученными с помощью этого трюка, но он получил столько сообщений об этом, что наконец решил положить конец ситуации. В новом обновлении у Manor Lords появится функция, которая отменяет цену продукта на продажу, если его количество слишком большое.
Это исправление на самом деле имеет смысл не только на уровне игрового процесса (было бы скучно, если бы у вас быстро появились бесконечные деньги), но и на уровне реализма: если бы рынок был насыщен шерстью, её стоимость упала бы, поскольку она никому не была бы нужна.
Более того, как указывает автор, это изменение означает, что в будущем в Manor Lords могут быть добавлены случайные события, которые изменят стоимость определенного продукта, чтобы сделать торговлю менее предсказуемой.
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