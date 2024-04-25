Появились обзоры самого ожидаемого градостроительного симулятора Manor Lords: игру сравнивают с Baldur's Gate 3

Уже завтра на ПК в Steam, Epic Games, GOG и Microsoft Store в раннем доступе выйдет амбициозный градостроительный симулятор Manor Lords. Проект уже до релиза привлек огромное количество игроков, став самой желанной игрой в Steam. Несмотря на то, что игра создается всего одним разработчиком, она выделяется масштабными битвами войск и разнообразными механиками развития поселения. Насколько удачно получилось реализовать рассказывают журналисты в своих обзорах.
Большинство представителей СМИ подчеркнули, что Manor Lords находится в раннем доступе. Главные недостатки игры исходят именно от этого. В игре есть множество недоработок, ошибок и чувствуется малое количество доступного контента. Очевидно, проект будет развиваться уже после своего выхода, основываясь на отзывах игроков. В текущем виде Manor Lords может слегка разочаровать из-за отсутствия некоторых важных вещей, однако это все равно отличная игра — подводя общий консенсус журналистов.
В издании IGN и другие сравнили Manor Lords с Baldur's Gate 3. По мнению журналистов с этой площадки, прямо сейчас градостроительный симулятор играется, как и пошаговая RPG от Larian Studios во время раннего доступа. Уже сейчас в проекте заметны уникальные вещи и интересные задумки, которым потребуется время для полноценной реализации. Когда случится полноценный её релиз, она может стать самым лучшим представителем своего жанра.
Manor Lords будет доступна для игры 26 апреля на ПК.
"Играется как пошаговая RPG" 🤣🤣🤣
А прохождение сквозь объекты неписем это теперь не баг, а фича игры получается 🤔
Ну, удачи им в развитии игрухи
"По мнению журналистов с этой площадки, прямо сейчас градостроительный симулятор играется, как и пошаговая RPG от Larian Studios во время раннего доступа." - по-моему, эти журналисты херню какую-то ляпнули. Подлизать хотели, или просто такие "умные"?)
Неплохо, ждем!
А кто запустил такую формулировку " Саму желаемую? По виду неплохой середняк, для интересующихся.
Статистика Стим.
Судя по обзорам и стримам очень атмосферно и иммерсивно. Ждём полную версию и доработку багов
Это новый способ кликбейта, вставлять в название бг3?
Что общего между ртс-градостроителем и рпг-днд.