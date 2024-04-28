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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.4 218 оценок

Продажи Manor Lords превысили 1 миллион копий менее чем за 2 дня

monk70
Новости

Накануне запуска было совершенно ясно, что средневековая городская стратегия в реальном времени Manor Lords вызвала немало ажиотажа, и сразу после ее недавнего выпуска в раннем доступе это стало вдвойне очевидным.

В Твиттере издатель Hooded Horse сообщил, что с момента релиза в пятницу Manor Lords уже продано более 1 миллиона копий. Между тем, игра также достигла пика в более чем 170 000 одновременных игроков в Steam, что на сегодняшний день является самым высоким показателем CCU для градостроительных игр в Steam. По данным Hooded Horse, ни в одной игре подобных жанров, таких как глобальные стратегии, стратегии 4x и симуляторы колоний, никогда не наблюдалось более высокого пика одновременных пользователей в Steam.

Manor Lords в настоящее время доступна в Steam в раннем доступе. Разработчик Slavic Magic ранее заявлял, что текущий план состоит в том, чтобы оставаться в раннем доступе в течение года. Игра также находится в разработке для Xbox Series X/S и Xbox One.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
MunchkiN 616

судя по травону игра стоящая. если в игре хорошая трава значит и игра скорее всего хорошая, приятная.

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Tisdare

Нормальная игрушка. Красивая, со своими недоделками. Процессор жрет на ура. В принципе, интересная: построить свой город, поселение, развиться с нуля. Вид от персонажа - бесполезный, не играбельный. Если сравнить с Medieval Dynasty, то ей она проигрывает во всем (при той же цене-жанру).

0
Муслим Яхьяев

думаю куплю когда выйдет нормально, после нескольких крупных обновлений, пока что платить за нее такие деньги не вижу смысла

0
Despot_Aspid

Доделают или зазнаются и уйдут в закат с чемоданами? А доделают нормально, по человечески или тяп ляп как обычно при успешных продажах в рд? ... ... ...

0
erkins007

Купил, поиграл час и вернул деньги - задумка шикарная, но игра пока слишком сырая и не интуитивная. Обучение кривое больше чем полностью. Нужно ждать выхода из раннего доступа.

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