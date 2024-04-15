Прогулки по игровому миру и масштабные сражения с участием нескольких сотен юнитов в новом геймплее Manor Lords

До дебюта Manor Lords, многообещающей стратегии, которую Гжегож Стычень разрабатывает самостоятельно, осталось меньше двух недель. Ожидание этой игры можно сделать более приятным, посмотрев новые, очень подробные геймплейные ролики, опубликованные на различных YouTube-каналах.
Видеоролики дают очень хорошее представление о том, что будет предлагать игра. В общей сложности видеоролики демонстрируют многочасовой геймплей, начиная от строительства деревни и заканчивая крупными сражениями с несколькими сотнями юнитов. Если у вас нет времени на просмотр всех роликов, рекомендуем обратить внимание на первые видео от TmarTn2, которое содержит множество фрагментов из редко показываемого режима, позволяющего ходить по игровому миру в роли правителя. Так же представлены ролики на русском языке от Antik.
Manor Lords пока выходит исключительно на PC. Релиз в раннем доступе запланирован на 26 апреля этого года. Со дня дебюта игра также будет доступна по подписке PC Game Pass. В дальнейших планах — порт на консоли Xbox Series X и S.
В видеороликах игра выглядит впечатляюще, и есть много признаков того, что она станет одним из самых громких дебютов этого года на ПК. Об этом лучше всего говорит тот факт, что Manor Lord на данный момент является самой ожидаемой игрой на Steam. В январе более двух миллионов пользователей сервиса включили ее в список желаний. Это невероятный подвиг - одинокому разработчику удалось опередить таких тяжеловесов, как Hades II, Black Myth: Wukong, Hollow Knight: Silksong или Frostpunk 2 от 11 bit studios.
Поэтому на Manor Lords возлагаются огромные надежды. Удастся ли разработчикам оправдать их, мы узнаем через 11 дней.
То что такое 1 чел сделал это конечно жесть. Вот у кого создателям смуты стоило бы поучиться...
Ну талантов то хватает. Вон тот же Spintires как пример.
Главное мотивация.
Игра шикарна. Ждем 26 числа!