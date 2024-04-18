Разработчик Manor Lords озвучил ожидания перед запуском раннего доступа

Manor Lords от Slavic Magic, средневековый стратегический градостроительный проект с битвами, в последнее время привлек к себе большое внимание: по состоянию на 18 января в Steam было впечатляюще два миллиона списков желаний. Однако перед ранним доступом разработчики хотели прояснить некоторые вещи и поставить перед собой определенные ожидания.
Сначала было отмечено, что это не конкурент Total War, а градостроительный проект с битвами.
«Да, сражения происходят, но не такие масштабные и частые, как некоторые из вас могут ожидать. Большая часть игрового процесса сосредоточена на строительстве и управлении городами».
Они также отметили, что это не грандиозная стратегия, в которой вы управляете империей.
«На карте есть регионы, но вы не сможете завоевать всю Европу, заключить брак или что-то в этом роде. Игра предназначена для игры в гораздо меньшем масштабе».
Тем, кому понравились Kingdom Come: Deliverance и Mount and Blade, тоже не следует ожидать впечатлений от ролевой игры.
«В Manor Lords есть режим посещения, который позволяет вам гулять по городу, но это экспериментальная косметическая бонусная функция. В игру нужно играть с точки зрения «птичьего полета», как и должно быть в стратегической игре (почти всегда). Геймплея от первого лица не будет».
Наконец, Manor Lords не подойдет любителям стратегий в реальном времени, ориентированным на соревнование и разбирающимся в Age of Empires или StarCraft. Вместо этого большая часть механики связана с эстетикой вашего города, в то время как перемещение «ресурсов по карте занимает некоторое время. В основном это приводит к более расслабленному игровому процессу: моменты высокой интенсивности придают пикантность атмосферному городскому строительству, а не к тому, что игра постоянно находится на высокой интенсивности».
Более того, ощущается, что ранний доступ — правильный выбор не только потому, что игра не закончена, но и потому, что игроки могут попросить «изменить некоторые вещи, которые вам не обязательно нравятся».
«Я хочу следовать открытой стратегии развития, основанной на взаимодействии между мной и вами. Я думаю, что на данный момент это отлично сработало для игры (я сравниваю времена, когда не было даже группы тестирования, а я разрабатывал в пузыре)».
До сих пор реакция была «суперположительной», за что компания Slavic Magic благодарна. Они также считают, что «игра должна найти путь к сердцам игроков, которые ожидали, что Manor Lords будет тем, чем она является — реалистичным, органичным, аутентичным градостроителем с боями в реальном времени».
Manor Lords выйдет 26 апреля на ПК в раннем доступе Steam.
Она как бы уже есть, да просто фича. Ну её можно было бы сделать (со временем) более подробную. Подобие Маунта, сражаться со своей армией допустим или брать под управления жителя и работать им. Чего прямо такой ответ.