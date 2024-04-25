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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8 153 оценки

Стало известно точное время выхода Manor Lords

monk70
Новости

Компания Slavic Magic и издатель Hooded Horse раскрыли глобальное время выхода Manor Lords, а это значит, что теперь мы знаем, когда именно игра станет доступна.

Как стало известно во время Xbox Partner Preview в октябре прошлого года, Manor Lords выйдет 26 апреля, то есть в эту пятницу. Однако, естественно, время, когда вы сможете начать игру, зависит от вашего региона. К примеру, в России средневековый градостроительный симулятор станет доступен в 16:00 по московскому времени.

Manor Lords – стратегический симулятор с элементами градостроителя, грандиозных стратегических игр и стратегий в реальном времени. Хотя все эти вещи, возможно, вносят вклад в ДНК Manor Lords, ее разработчик стремился убедить игроков, что это не конкурентная стратегия в реальном времени в стиле StarCraft и не симулятор управления королевством в стиле Total War.

Вместо этого это более спокойный и созерцательный градостроительный проект, в котором вам время от времени придется участвовать в крупномасштабных сражениях.

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