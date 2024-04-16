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об игре
Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
7.8 124 оценки

В Game Pass скоро добавят Manor Lords и несколько других игр

butcher69
Новости

Компания Microsoft объявила вторую волну игр, которые получат подписчики Game Pass в апреле, начиная с Harold Halibut для облака, ПК и консолей, которая появится в сервисе уже сегодня. Orcs Must Die! 3 появится 17 апреля, за ним последует EA Sports NHL 24, но только на консолях.

23 апреля для облака, ПК и консолей выйдет Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, а 25 апреля пользоваатели смогут опробовать Another Crab’s Treasure на тех же устройствах, а вот Manor Lords станет доступна 26 апреля и только пользователям ПК.

30 апреля Have A Nice Death завершит вторую волну игр апреля.

Как и в каждом месяце, некоторые игры покинут Game Pass. У вас есть время до 30 апреля, чтобы поиграть в следующие игры:

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
M1notaur

26 апреля у геймпасс для пк ожидается очень резкий скачек количества подписчиков 😂

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Особенно в НХЛ 22 все кинулись играть бегом

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