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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.5 473 оценки

Второе обновление для Manor Lords привнесло значительные изменения в балансе

butcher69
Новости

Студия Slavic Games выпустила второе обновление для полюбившейся многим страегии Manor Lords. Как и предыдущий, этот патч доступен только в бета-версии, и опробовать его может любой желающий игрок. Только не забудьте на всякий случай сделать резервную копию своих сохранений.

На этот раз Гжегож Стычень сосредоточился в основном на балансе геймплея и исправлении ошибок. Среди изменений можно выделить:

  • Возможность нанять 6 отрядов ополчения, даже если у вас уже есть свита и наемники (разработчик сообщил, что в будущем лимит будет зависеть от ранга лорда);
  • Более точные наложения и прогнозы урожая;
  • Более оптимизированное поведение волов и рабочих;
  • Множество улучшений в торговле, например, пешие торговцы теперь могут перевозить 5 предметов за одну поездку;
  • Смягчены королевские налоги и затраты на торговые маршруты, введенные в 960 г;
  • Исправлена проблема с наемниками, прибывающими из "Лосервиля"
  • Улучшено распределение фабрик.

С полным списком примечаний к патчу можно ознакомиться вот здесь.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Jim_son

какой еще "960 г", вы если переводчиком переводите, то хотя бы вычитывайте :)
960 это прошлый билд, бета в стиме

1
yoos

овцы перестали шерсть давать

0
Egik81

А когда игра будет без заглушек для начала... А то ее так пиарят не очень технически грамотные игровые помойки. А игре скорей техно-демка ибо куча еще заглушек.

0