Рекурсивная головоломка Maquette доберётся до Switch 25 мая ©

Switch-версия рекурсивной головоломки от первого лица Maquette будет запущена 25 мая, объявили издатель Annapurna Interactive и разработчик Graceful Decay.

Maquette впервые была выпущена для PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК в Steam 2 марта 2021 года. Также запланированы версии для Xbox Series и Xbox One, которые будут доступны через Xbox Game Pass.

Maquette — это рекурсивная игра-головоломка от первого лица, которая перенесет вас в мир, где каждое здание, растение и объект одновременно крошечные и ошеломляюще огромные. Maquette делает это возможным, рекурсивно скручивая мир в себя в стиле М.К. Эшера.

Отправляйтесь в центр мира, и вы почувствуете себя великаном, возвышающимся над зданиями и стенами. Но отправляйтесь дальше и начните чувствовать себя маленьким по мере того, как вещи становятся все больше и больше — до такой степени, что трещины в земле становятся пропастями.

В Maquette вы исследуете масштабы повседневных проблем в современной истории любви. Где иногда самые незначительные проблемы могут стать непреодолимыми препятствиями.