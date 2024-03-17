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Marathon (1994) 21.12.1994
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.2 5 оценок

Классический научно-фантастический шутер Marathon от Bungie скоро выйдет на ПК

monk70
Новости

Разработчики Aleph One объявили, что скоро выпустят порт классического научно-фантастического шутера от первого лица Marathon от Bungie для ПК. Игра будет доступна в Steam, и ее страница уже открыта, чтобы игроки могли внести ее в список желаний.

Classic Marathon работает на движке Aleph One, который доступен на условиях GNU General Public License (GPL) версии 3. Версия для ПК будет иметь дополнительную поддержку широкоэкранного HUD, 3D-фильтрацию/перспективу, позиционный звук и интерполяцию со скоростью более 60 кадров в секунду.

В настоящее время точная дата выхода Classic Marathon неизвестна.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Oscilograf

Похоже на странную помесь Rise of the Triad и Zero Tolerance :)

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