Классический научно-фантастический шутер Marathon от Bungie скоро выйдет на ПК

Разработчики Aleph One объявили, что скоро выпустят порт классического научно-фантастического шутера от первого лица Marathon от Bungie для ПК. Игра будет доступна в Steam, и ее страница уже открыта, чтобы игроки могли внести ее в список желаний.

Classic Marathon работает на движке Aleph One, который доступен на условиях GNU General Public License (GPL) версии 3. Версия для ПК будет иметь дополнительную поддержку широкоэкранного HUD, 3D-фильтрацию/перспективу, позиционный звук и интерполяцию со скоростью более 60 кадров в секунду.

В настоящее время точная дата выхода Classic Marathon неизвестна.