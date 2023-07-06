Пятая волна Booster Course Pass накроет Mario Kart 8 Deluxe 12 июля

Mario Kart 8 Deluxe получит обновление Booster Course Pass» Wave 5 уже на следующей неделе, 12 июля, объявила Nintendo.
В пятой волне будут представлены следующие трассы и персонажи:
Новые трассы
- Мыс Купа (Mario Kart Wii)
- Круги Лос-Анджелеса (тур Mario Kart)
- Шоссе Мунвью (Mario Kart Wii)
- Скрипучая чистая весна (новинка)
- Афины Даш (Mario Kart Tour)
- Дейзи Крузер (Mario Kart: Double Dash)
- Sunset Wilds (Mario Kart: Super Circuit)
- Vancouver Velocity (тур Mario Kart)
Новые игровые персонажи
- Бердо
- Пити Пиранья
- Вигглер
- Камек
Всего запланировано шесть волн обновлений, которые в общей сложности включают 48 обновленных треков из серии Mario Kart.