Mario Kart 8 Deluxe 30.05.2014
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Пятая волна Booster Course Pass накроет Mario Kart 8 Deluxe 12 июля

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ltdx
Новости

Mario Kart 8 Deluxe получит обновление Booster Course Pass» Wave 5 уже на следующей неделе, 12 июля, объявила Nintendo.

В пятой волне будут представлены следующие трассы и персонажи:

Новые трассы

  • Мыс Купа (Mario Kart Wii)
  • Круги Лос-Анджелеса (тур Mario Kart)
  • Шоссе Мунвью (Mario Kart Wii)
  • Скрипучая чистая весна (новинка)
  • Афины Даш (Mario Kart Tour)
  • Дейзи Крузер (Mario Kart: Double Dash)
  • Sunset Wilds (Mario Kart: Super Circuit)
  • Vancouver Velocity (тур Mario Kart)

Новые игровые персонажи

  • Бердо
  • Пити Пиранья
  • Вигглер
  • Камек

Всего запланировано шесть волн обновлений, которые в общей сложности включают 48 обновленных треков из серии Mario Kart.

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