Братья Марио снова в деле! Состоялся анонс Mario & Luigi Brothership

Первая за девять лет новая часть серии, посвященная новому приключению, в котором Марио и Луиджи придется сотрудничать на поле боя и в бою, как это обычно бывает в серии, выйдет 7 ноября на Nintendo Switch 7, что подтверждает трейлер Mario & Luigi Brothership, показанный во время сегодняшнего Nintendo Direct.

Связь между братьями еще никогда не была такой крепкой! Отправляйтесь в путешествие по островам вместе с братьями Марио в игре Mario & Luigi: Brothership!

Последние несколько месяцев выдались удачными для поклонников ролевых игр, которые также любят Марио. Вслед за ремейком Super Mario RPG, вышедшим в прошлом году, Nintendo недавно выпустила Paper Mario: The Thousand-Year Door на Nintendo Switch, который улучшил визуальную составляющую игры, сохранив при этом то, что делало оригинал таким хорошим. Подробнее о нем вы можете узнать из обзора Натана.