Mario vs. Donkey Kong возглавила британские розничные чарты

Как и каждую неделю, в Великобритании появились чарты продаж игр на физических носителях. Mario vs. Donkey Kong удачно стартовала, сразу же возглавив топ-20 в свою дебютную неделю, вытеснив Hogwarts Legacy, которое теперь занимает второе место, а за ним следует EA Sports FC 24.
Помимо Mario vs. Donkey Kong, другими новинками этой недели стали Skull and Bone, которая не дотянула до пьедестала и оказалась на четвертым местом, а чтобы найти Banishers: Ghosts of New Eden, вам придется прокрутить список вниз до шестнадцатого места. В общем, незаслуженный результат, если учесть в целом положительный прием критиков.
- Mario vs. Donkey Kong
- Hogwarts Legacy
- EA Sports FC 24
- Skull and Bones
- Super Mario Bros. Wonder
- Mario Kart 8 Deluxe
- Helldivers 2
- Mortal Kombat 11 Ultimate
- Call of Duty: Modern Warfare 3
- Minecraft
- Marvel's Spider-Man 2
- GTA 5
- Suicide Squad: Kill the Justice League
- Tekken 8
- Animal Crossing: New Horizons
- Banishers: Ghosts of New Eden
- The Last of Us Parte 2 Remastered
- Octopath Traveler II
- Nintendo Switch Sports
- Lego Star Wars: The Skywalker Saga
Helldivers 2 сохранила за собой седьмое место, которое она заняла на прошлой неделе, а Tekken 8 опустилась с девятого на четырнадцатое. С другой стороны, некоторые из самых популярных японских игр последних месяцев, такие как Like a Dragon: Infinite Wealth и Persona 3 Reload, практически исчезли с радаров и даже не попали в британский топ-40 через несколько недель после выхода.
На эмулях уже появилась?
британские чарты уже как лакмусовая бумажка - топ игр, которые даже качать не стоит.