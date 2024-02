Mario vs. Donkey Kong возглавила британские розничные чарты

Как и каждую неделю, в Великобритании появились чарты продаж игр на физических носителях. Mario vs. Donkey Kong удачно стартовала, сразу же возглавив топ-20 в свою дебютную неделю, вытеснив Hogwarts Legacy, которое теперь занимает второе место, а за ним следует EA Sports FC 24.

Помимо Mario vs. Donkey Kong, другими новинками этой недели стали Skull and Bone, которая не дотянула до пьедестала и оказалась на четвертым местом, а чтобы найти Banishers: Ghosts of New Eden, вам придется прокрутить список вниз до шестнадцатого места. В общем, незаслуженный результат, если учесть в целом положительный прием критиков.

Mario vs. Donkey Kong Hogwarts Legacy EA Sports FC 24 Skull and Bones Super Mario Bros. Wonder Mario Kart 8 Deluxe Helldivers 2 Mortal Kombat 11 Ultimate Call of Duty: Modern Warfare 3 Minecraft Marvel's Spider-Man 2 GTA 5 Suicide Squad: Kill the Justice League Tekken 8 Animal Crossing: New Horizons Banishers: Ghosts of New Eden The Last of Us Parte 2 Remastered Octopath Traveler II Nintendo Switch Sports Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Helldivers 2 сохранила за собой седьмое место, которое она заняла на прошлой неделе, а Tekken 8 опустилась с девятого на четырнадцатое. С другой стороны, некоторые из самых популярных японских игр последних месяцев, такие как Like a Dragon: Infinite Wealth и Persona 3 Reload, практически исчезли с радаров и даже не попали в британский топ-40 через несколько недель после выхода.