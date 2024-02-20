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Mario vs. Donkey Kong 16.02.2024
Адвенчура, Аркада, Платформер
7.2 12 оценок

Mario vs. Donkey Kong возглавила британские розничные чарты

butcher69
Новости

Как и каждую неделю, в Великобритании появились чарты продаж игр на физических носителях. Mario vs. Donkey Kong удачно стартовала, сразу же возглавив топ-20 в свою дебютную неделю, вытеснив Hogwarts Legacy, которое теперь занимает второе место, а за ним следует EA Sports FC 24.

Помимо Mario vs. Donkey Kong, другими новинками этой недели стали Skull and Bone, которая не дотянула до пьедестала и оказалась на четвертым местом, а чтобы найти Banishers: Ghosts of New Eden, вам придется прокрутить список вниз до шестнадцатого места. В общем, незаслуженный результат, если учесть в целом положительный прием критиков.

  1. Mario vs. Donkey Kong
  2. Hogwarts Legacy
  3. EA Sports FC 24
  4. Skull and Bones
  5. Super Mario Bros. Wonder
  6. Mario Kart 8 Deluxe
  7. Helldivers 2
  8. Mortal Kombat 11 Ultimate
  9. Call of Duty: Modern Warfare 3
  10. Minecraft
  11. Marvel's Spider-Man 2
  12. GTA 5
  13. Suicide Squad: Kill the Justice League
  14. Tekken 8
  15. Animal Crossing: New Horizons
  16. Banishers: Ghosts of New Eden
  17. The Last of Us Parte 2 Remastered
  18. Octopath Traveler II
  19. Nintendo Switch Sports
  20. Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Helldivers 2 сохранила за собой седьмое место, которое она заняла на прошлой неделе, а Tekken 8 опустилась с девятого на четырнадцатое. С другой стороны, некоторые из самых популярных японских игр последних месяцев, такие как Like a Dragon: Infinite Wealth и Persona 3 Reload, практически исчезли с радаров и даже не попали в британский топ-40 через несколько недель после выхода.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
kolinmah

На эмулях уже появилась?

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mongol312

британские чарты уже как лакмусовая бумажка - топ игр, которые даже качать не стоит.

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Lvinomord
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