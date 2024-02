Ремейк Mario vs. Donkey Kong дебютирует на вершине японских чартов

Famitsu опубликовала свои последние еженедельные чарты продаж физического программного обеспечения и аппаратного обеспечения в Японии, и снова только что вышедшая игра возглавила чарты игровых продаж. На прошлой неделе Nintendo выпустила ремейк оригинальной игры Mario vs. Donkey Kong для Nintendo Switch, и он дебютировал на вершине чарта, продав 61 930 копий после релиза.

Для сравнения, оригинальная игра Mario vs. Donkey Kong, вышедшая в Японии в 2004 году, разошлась тиражом более 54 000 копий. Это также второй по величине запуск в Японии для игры Mario vs. Donkey Kong на сегодняшний день, уступая только игре Mario vs. Donkey Kong 2: March of the Minis для Nintendo DS, которая была продана в количестве более 83 000 экземпляров после своего японского запуска в 2007 году.

Между тем, еще один новый релиз в виде игры The Legend of heroes: Trails through Daybreak от Falcom расположился на шестом месте, продав более 7 000 копий на Switch, а Skull and Bones от Ubisoft дебютировала на седьмом месте, продав более 6 000 копий на PS5.

Что касается аппаратной части, то Nintendo Switch, как обычно, стала самой продаваемой консолью в Японии за неделю, разойдясь тиражом более 48 000 единиц. PS5 отстает от нее с большим отрывом, продав за неделю более 38 000 единиц.

Продажи игр в Японии на физических носителях за период с 12 по 18 февраля 2024 года года (в скобках общие):