Ремейк Mario vs. Donkey Kong дебютирует на вершине японских чартов

Famitsu опубликовала свои последние еженедельные чарты продаж физического программного обеспечения и аппаратного обеспечения в Японии, и снова только что вышедшая игра возглавила чарты игровых продаж. На прошлой неделе Nintendo выпустила ремейк оригинальной игры Mario vs. Donkey Kong для Nintendo Switch, и он дебютировал на вершине чарта, продав 61 930 копий после релиза.
Для сравнения, оригинальная игра Mario vs. Donkey Kong, вышедшая в Японии в 2004 году, разошлась тиражом более 54 000 копий. Это также второй по величине запуск в Японии для игры Mario vs. Donkey Kong на сегодняшний день, уступая только игре Mario vs. Donkey Kong 2: March of the Minis для Nintendo DS, которая была продана в количестве более 83 000 экземпляров после своего японского запуска в 2007 году.
Между тем, еще один новый релиз в виде игры The Legend of heroes: Trails through Daybreak от Falcom расположился на шестом месте, продав более 7 000 копий на Switch, а Skull and Bones от Ubisoft дебютировала на седьмом месте, продав более 6 000 копий на PS5.
Что касается аппаратной части, то Nintendo Switch, как обычно, стала самой продаваемой консолью в Японии за неделю, разойдясь тиражом более 48 000 единиц. PS5 отстает от нее с большим отрывом, продав за неделю более 38 000 единиц.
Продажи игр в Японии на физических носителях за период с 12 по 18 февраля 2024 года года (в скобках общие):
- [NSW] Mario vs. Donkey Kong – 61,930 (Новинка)
- [NSW] Super Mario Bros. Wonder – 13,036 (1,745,124)
- [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! – 10,355 (980,891)
- [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 7,607 (5,710,865)
- [NSW] Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island – 7,501 (121,272)
- [NSW] The Legend of Heroes: Trails through Daybreak – 7,160 (Новинка)
- [PS5] Skull and Bones – 6,635 (Новинка)
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 5,716 (7,695,467)
- [NSW] Minecraft – 5,603 (3,447,165)
- [PS5] Persona 3 Reload – 5,308 (91,362)