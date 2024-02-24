на главную
об игре
Mario vs. Donkey Kong 16.02.2024
Адвенчура, Аркада, Платформер
7.2 12 оценок

Ремейк Mario vs. Donkey Kong дебютирует на вершине японских чартов

butcher69
Новости

Famitsu опубликовала свои последние еженедельные чарты продаж физического программного обеспечения и аппаратного обеспечения в Японии, и снова только что вышедшая игра возглавила чарты игровых продаж. На прошлой неделе Nintendo выпустила ремейк оригинальной игры Mario vs. Donkey Kong для Nintendo Switch, и он дебютировал на вершине чарта, продав 61 930 копий после релиза.

Для сравнения, оригинальная игра Mario vs. Donkey Kong, вышедшая в Японии в 2004 году, разошлась тиражом более 54 000 копий. Это также второй по величине запуск в Японии для игры Mario vs. Donkey Kong на сегодняшний день, уступая только игре Mario vs. Donkey Kong 2: March of the Minis для Nintendo DS, которая была продана в количестве более 83 000 экземпляров после своего японского запуска в 2007 году.

Между тем, еще один новый релиз в виде игры The Legend of heroes: Trails through Daybreak от Falcom расположился на шестом месте, продав более 7 000 копий на Switch, а Skull and Bones от Ubisoft дебютировала на седьмом месте, продав более 6 000 копий на PS5.

Что касается аппаратной части, то Nintendo Switch, как обычно, стала самой продаваемой консолью в Японии за неделю, разойдясь тиражом более 48 000 единиц. PS5 отстает от нее с большим отрывом, продав за неделю более 38 000 единиц.

Продажи игр в Японии на физических носителях за период с 12 по 18 февраля 2024 года года (в скобках общие):

  1. [NSW] Mario vs. Donkey Kong – 61,930 (Новинка)
  2. [NSW] Super Mario Bros. Wonder – 13,036 (1,745,124)
  3. [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! – 10,355 (980,891)
  4. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 7,607 (5,710,865)
  5. [NSW] Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island – 7,501 (121,272)
  6. [NSW] The Legend of Heroes: Trails through Daybreak – 7,160 (Новинка)
  7. [PS5] Skull and Bones – 6,635 (Новинка)
  8. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 5,716 (7,695,467)
  9. [NSW] Minecraft – 5,603 (3,447,165)
  10. [PS5] Persona 3 Reload – 5,308 (91,362)
0
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий