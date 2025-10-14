Голос Локи из КВМ будет и в игре!

Studii Net несколько месяцев вела переговорный процесс и в итоге смогла добиться официального русского голоса Локи из киновселенной Marvel!

Персонажу из игры голос подарит один из самых узнаваемых актёров дубляжа в России - Александр Гаврилин!

По инсайдам, его голос запишут и добавят в игру не раньше следующего месяца. Но не стоит расстраиваться. В данный момент они тратят 80 процентов своей силы на разработку мода и запись новых актёров. Также, перед добавлением голоса в игру, они по традиции выпустят дублированный трейлер персонажа. А после этого покажут геймплей.



За всеми остальными новостями следите в их соц.сетях!