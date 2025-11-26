ЧАТ ИГРЫ
Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.4 430 оценок

Компания NetEase Games опубликовала трейлер первой годовщины Marvel Rivals

Компания NetEase Games опубликовала трейлер грядущего празднования первой годовщины геройского шутера Marvel Rivals. Мероприятие станет центральной частью пятого сезона игры, который получил название "Любовь - это поле боя". Старт событий запланирован на 27 ноября.

Marvel Rivals впервые вышла 6 декабря 2024 года, и разработчики намерены отметить этот важный рубеж. Как стало известно из нового трейлера, праздничные мероприятия будет курировать Галакта, маскот проекта.

Ключевые награды юбилейного ивента:

  • Бесплатная валюта: В течение всего события игроки смогут получить в общей сложности 1500 юнитов просто за ежедневный вход в игру. За каждый день посещения будет начисляться по 200 юнитов и 300 за последний седьмой.
  • Новые скины: Несколько новых нарядов можно будет заработать, просто участвуя в матчах. Среди них - бесплатный скин для Джеффа-акулы и премиум-скины для Мистера Фантастика и Невидимки.
  • Первый настраиваемый скин: Скин Джеффа-акулы будет легендарным и, что важнее, первым в истории игры настраиваемым. Игроки смогут выбирать различные аксессуары, чтобы менять внешний вид персонажа. Эта система напоминает эпохальные скины из Overwatch 2.
  • Совместные испытания: Активность "Rivals Assemble!" позволит группам друзей выполнять испытания вместе и зарабатывать за это дополнительную бесплатную валюту.

Разработчики также сообщили, что 4 декабря появятся дополнительные подарки в честь годовщины. Помимо ивента, 27 ноября в игру будет добавлена новая PvP-карта "Великий Сад" с режимом 18 против 18. Пятый сезон Marvel Rivals обещает стать одним из самых насыщенных с момента релиза игры.

