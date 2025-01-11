Последнее обновление для Marvel Rivals отключило пользовательские модификации

Первый сезон Marvel Rivals принес долгожданное добавление Фантастической четверки, но также, как утверждают игроки, обновление выпущенной вместе с ним отключило пользовательские моды.
С момента запуска игры в декабре 2024 года моды стали популярным способом кастомизации. Фанаты создавали уникальные образы, такие как Железный человек в стиле Веджеты из Dragon Ball или сухопутная акула Джефф была превращена в Почиту из "Человека-бензопилы".
Однако использование модов нарушает правила игры, и разработчик NetEase неоднократно предупреждал о возможных банах за модификацию файлов. Несмотря на это, сообщество активно пользовалось модами, пока новое обновление не ввело проверку хэшей активов. Эта мера фактически заблокировала моды, что вызвало волну вопросов в официальном Discord-канале игры и обсуждения в социальных сетях.
NetEase подтвердила IGN: «Мы не рекомендуем изменять игровые файлы, так как это может привести к блокировке аккаунта».
Пока неизвестно, смогут ли моддеры обойти ограничения, но понятно, что запрет связан с моделью монетизации игры. Marvel Rivals зарабатывает на продаже премиальных скинов, и моды могли угрожать этому источнику дохода.
Подобные меры уже предпринимались в других играх, таких как Warhammer 40,000: Space Marine 2, где моды сначала отключили, но затем вернули. Вопрос, смягчит ли NetEase свою политику в будущем, остаётся открытым.
Минус в карму разрабов.
зря они так) онлайн упадёт, люди пойдут ревью бомбить в стим и принципиально не покупать скины от того доходы упадут и лавочка закроется
Уже упал, ты главное на цифры не смотри и продолжай себя убеждать
Как это типично: рубить сук на котором сами же и сидят.
Чел у них главный источник дохода это продажа скинов, а кто будет эти скины покупать ? если ты сам бесплатно можешь почти на любой вкус скин сделать, с точки зрения экономики они сделали все верно
только вот там ничего не менялось, а просто добавлялось
по методичке работают
Оооо неет...люди остались без 18+ // Алексей Алексеев
а было 18+? Друг интересуется есть ли скрины
на нексусе всё есть.
Бедолаги снизу, которые думают, что с этого реально упадет онлайн, когда на днях был новый рекорд
тупо новый сезон потому что
вот и все шах и мат. после этого онлайн Marvel Rivals упал до минимума и поздоровался с Конкордом)
как бы я не любил Rivals, онлайн там шикарный