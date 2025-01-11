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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 228 оценок

Последнее обновление для Marvel Rivals отключило пользовательские модификации

butcher69
Новости

Первый сезон Marvel Rivals принес долгожданное добавление Фантастической четверки, но также, как утверждают игроки, обновление выпущенной вместе с ним отключило пользовательские моды.

С момента запуска игры в декабре 2024 года моды стали популярным способом кастомизации. Фанаты создавали уникальные образы, такие как Железный человек в стиле Веджеты из Dragon Ball или сухопутная акула Джефф была превращена в Почиту из "Человека-бензопилы".

Однако использование модов нарушает правила игры, и разработчик NetEase неоднократно предупреждал о возможных банах за модификацию файлов. Несмотря на это, сообщество активно пользовалось модами, пока новое обновление не ввело проверку хэшей активов. Эта мера фактически заблокировала моды, что вызвало волну вопросов в официальном Discord-канале игры и обсуждения в социальных сетях.

NetEase подтвердила IGN: «Мы не рекомендуем изменять игровые файлы, так как это может привести к блокировке аккаунта».

Пока неизвестно, смогут ли моддеры обойти ограничения, но понятно, что запрет связан с моделью монетизации игры. Marvel Rivals зарабатывает на продаже премиальных скинов, и моды могли угрожать этому источнику дохода.

Подобные меры уже предпринимались в других играх, таких как Warhammer 40,000: Space Marine 2, где моды сначала отключили, но затем вернули. Вопрос, смягчит ли NetEase свою политику в будущем, остаётся открытым.

-1
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
nikvik jm

Минус в карму разрабов.

0
Альбиберчери

зря они так) онлайн упадёт, люди пойдут ревью бомбить в стим и принципиально не покупать скины от того доходы упадут и лавочка закроется

-1
Диванный Боец

Уже упал, ты главное на цифры не смотри и продолжай себя убеждать

-3
Gords

Как это типично: рубить сук на котором сами же и сидят.

-1
Nodas

Чел у них главный источник дохода это продажа скинов, а кто будет эти скины покупать ? если ты сам бесплатно можешь почти на любой вкус скин сделать, с точки зрения экономики они сделали все верно

0
rtnrwv
NetEase подтвердила IGN: «Мы не рекомендуем изменять игровые файлы, так как это может привести к блокировке аккаунта».

только вот там ничего не менялось, а просто добавлялось

-2
Альбиберчери

по методичке работают

-2
Пользователь ВКонтакте

Оооо неет...люди остались без 18+ // Алексей Алексеев

-2
shigulevvskoe

а было 18+? Друг интересуется есть ли скрины

1
shurasick876 shigulevvskoe

на нексусе всё есть.

0
Диванный Боец

Бедолаги снизу, которые думают, что с этого реально упадет онлайн, когда на днях был новый рекорд

-3
rtnrwv
когда на днях был новый рекорд

тупо новый сезон потому что

-1
Alex40001

вот и все шах и мат. после этого онлайн Marvel Rivals упал до минимума и поздоровался с Конкордом)

-4
shigulevvskoe

как бы я не любил Rivals, онлайн там шикарный

-2