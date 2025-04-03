Разработчики Marvel Rivals представили трейлер второго сезона

Разработчики Marvel Rivals из NetEase Games представили трейлер второго сезона, который стартует 11 апреля. Главное нововведение — Эмма Фрост, получившая классический наряд из комиксов.

Сюжет обновления развернется на острове Кракоа, чья экосистема страдает от нестабильной хрональной энергии. Эмма Фрост приглашает героев разобраться с угрозой, однако дальнейшие детали пока держатся в секрете.

Второй сезон принесет как минимум двух новых персонажей, но пока известна только Эмма. Имя второго героя разработчики пока не раскрыли.