Существо и Человек-Факел заглянут в Marvel Rivals 21 февраля

NetEase Games подтвердила дату выхода второй части 1 сезона «Вечная ночь» в Marvel Rivals – он стартует 21 февраля. В игру добавят Существо и Человека-факела, завершая состав Фантастической четверки. Также разработчики внесут серьезные изменения в баланс, что заметно повлияет на игровой процесс.

Игроки, достигшие Gold или выше, получат бесплатный костюм, а Grandmaster и выше – почетный крест. Сброс ранга понизит всех на четыре ступени. Во втором сезоне сброс станет жестче – шесть дивизионов.

Marvel Rivals доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.