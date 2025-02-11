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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 289 оценок

Существо и Человек-Факел заглянут в Marvel Rivals 21 февраля

butcher69
Новости

NetEase Games подтвердила дату выхода второй части 1 сезона «Вечная ночь» в Marvel Rivals – он стартует 21 февраля. В игру добавят Существо и Человека-факела, завершая состав Фантастической четверки. Также разработчики внесут серьезные изменения в баланс, что заметно повлияет на игровой процесс.

Игроки, достигшие Gold или выше, получат бесплатный костюм, а Grandmaster и выше – почетный крест. Сброс ранга понизит всех на четыре ступени. Во втором сезоне сброс станет жестче – шесть дивизионов.

Marvel Rivals доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
5upZiro

Лучше бы туда серверы нормальные заглянули. Или ещё что-то - я не секу. Но из многа-многа игр только 10-15 были ровными. Остальные нет. Понятно что халолойду не обязательно, но на снайперах хуже гораздо так. Ещё, кстати, ранговые все в читерах или типа того. Супергерои, блин, фиговы.

И нужно быть последним эфф-м менеджером или хитрожопым огурцом, чтобы заставлять мыши и джостики играть вместе. Еше месяц подожду, и если не будет(а не будет), на фиг эту модную игру 12+.

-3