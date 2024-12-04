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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
5.2 64 оценки

Свежий трейлер Marvel Rivals посвятили Росомахе

butcher69
Новости

NetEase завершила представление персонажей для Marvel Rivals, выходящей 6 декабря, полноценно показав Росомаху. Джеймс «Логан» Хаулетт, известный своими адамантиевыми когтями, выступает в роли дуэлянта, предпочитающего ближний бой.

Геймплей за Росомаху передает его стиль берсеркера: стремительные атаки когтями, двойные удары, захваты и шквалы ударов. Он способен временно стать неуязвимым и отражать урон, включая ультимейты. Его ультимативная способность, «Ярость берсерка», подбрасывает врагов в воздух, а затем добивает их в зоне поражения. Особая командная атака Fastball Special активируется при взаимодействии с Халком.

Запуск Marvel Rivals ознаменует старт «Сезона 0: Восстание Дума», а в январе 2025 года начнётся первый полноценный сезон с новыми героями.

-2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
ZackSnyder

классический голос! зачет. этот актер озвучки еще с bulletstorm нравится.

0
Josuke_4444

кто это

-1
BluntZebulon

байтишь?

0
Maksimys Flether

Прикольно что он мелкий довольно, как по канонным комиксам прям, но чёт перекачан слишком как по мне.

-1