Свежий трейлер Marvel Rivals посвятили Росомахе

NetEase завершила представление персонажей для Marvel Rivals, выходящей 6 декабря, полноценно показав Росомаху. Джеймс «Логан» Хаулетт, известный своими адамантиевыми когтями, выступает в роли дуэлянта, предпочитающего ближний бой.

Геймплей за Росомаху передает его стиль берсеркера: стремительные атаки когтями, двойные удары, захваты и шквалы ударов. Он способен временно стать неуязвимым и отражать урон, включая ультимейты. Его ультимативная способность, «Ярость берсерка», подбрасывает врагов в воздух, а затем добивает их в зоне поражения. Особая командная атака Fastball Special активируется при взаимодействии с Халком.

Запуск Marvel Rivals ознаменует старт «Сезона 0: Восстание Дума», а в январе 2025 года начнётся первый полноценный сезон с новыми героями.