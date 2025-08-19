В Marvel Rivals могут появиться полностью оригинальные герои

Разработчики из NetEase Games получили от Marvel право на создание собственных, ранее не существовавших персонажей для шутера Marvel Rivals.

Хотя в игре уже представлен внушительный список культовых героев из комиксов, команда теперь имеет возможность расширять вселенную за счёт абсолютно новых персонажей. Об этом в интервью изданию MP1st рассказал директор проекта Гуангуан, отметив, что пока нет подтверждения, появятся ли такие герои в ближайший год, ведь на это время уже подготовлен контент.

Сам факт того, что Marvel разрешила подобные эксперименты, может значительно повлиять на будущее игры. Подобные примеры в истории комиксов уже были: так, Luna Snow впервые появилась в мобильной игре Marvel Future Fight, а затем перебралась в комиксы и быстро завоевала популярность.

Marvel Rivals также доказала, что способна раскрывать менее известных персонажей — взять хотя бы Jeff the Land Shark, который уже стал любимцем фанатов. Не исключено, что новый герой, созданный специально для Rivals, со временем может повторить успех Харли Квинн, которая когда-то тоже начинала с мультсериала, а теперь считается одной из самых узнаваемых фигур DC.