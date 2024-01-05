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Marvel Snap 09.06.2022
Стратегия, Карточная, Условно-бесплатная
7.2 18 оценок

Авторы Marvel Snap раскрыли амбициозную дорожную карту

butcher69
Новости

Авторы Marvel Snap, популярной карточной игры во вселенной Marvel, представили обширную дорожную карту на будущее. Похоже, что год будет насыщен новыми возможностями и событиями. От настраиваемых эффектов карт до соревновательных внутриигровых событий — разработчики из Second Dinner подают большие надежды.

На первом месте в дорожной карте стоят функции, работа над которыми близится к завершению, например, улучшение альбома, позволяющее легче и разнообразнее собирать эмотемы. Кроме того, игроки получат столь желанную возможность отдельно выбирать эффекты и границы карт, что позволит им создавать внешний вид вплоть до мельчайших деталей. Еще одним ожидаемым дополнением станут внутриигровые события, которые начнутся с "Лиг" - соревновательной лестничной системы, где игроки с одинаковыми навыками сражаются за первенство.

Забегая вперед, стоит отметить, что в настоящее время ведется активная разработка таких функций, как Clans 1.0, поощряющих сотрудничество. Чаны с бустерами позволяют целенаправленно улучшать персонажа, а внутриигровое кладбище будет содержать историю матчей для всех игроков. В разделе "Концепт" также рассказывается о других вещах, которые, как надеются разработчики, появятся со временем.

В этом разделе упоминается совершенно новый игровой режим, а также новые игровые доски и интригующая возможность клановых состязаний. Ultimate Variant Evolution намекает на более глубокие возможности кастомизации любимых стилей карт, а новые карточные механики обещают привнести в игровой процесс еще больше стратегической глубины.

Разработчики рассказали обо всем более подробно, но это самые важные детали, которые волнуют большинство фанатов. Разработчики призвали игроков делиться своими мыслями и идеями, потому что они все еще развиваются. Несомненно, эта дорожная карта рисует картину гораздо более совершенной игры в конце 2024 года.

Нам придется подождать и посмотреть, насколько далеко зайдет игра на самом деле, потому что большая часть дорожной карты просто "в разработке" и "в концепции".

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