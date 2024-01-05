Авторы Marvel Snap раскрыли амбициозную дорожную карту

Авторы Marvel Snap, популярной карточной игры во вселенной Marvel, представили обширную дорожную карту на будущее. Похоже, что год будет насыщен новыми возможностями и событиями. От настраиваемых эффектов карт до соревновательных внутриигровых событий — разработчики из Second Dinner подают большие надежды.

На первом месте в дорожной карте стоят функции, работа над которыми близится к завершению, например, улучшение альбома, позволяющее легче и разнообразнее собирать эмотемы. Кроме того, игроки получат столь желанную возможность отдельно выбирать эффекты и границы карт, что позволит им создавать внешний вид вплоть до мельчайших деталей. Еще одним ожидаемым дополнением станут внутриигровые события, которые начнутся с "Лиг" - соревновательной лестничной системы, где игроки с одинаковыми навыками сражаются за первенство.

Забегая вперед, стоит отметить, что в настоящее время ведется активная разработка таких функций, как Clans 1.0, поощряющих сотрудничество. Чаны с бустерами позволяют целенаправленно улучшать персонажа, а внутриигровое кладбище будет содержать историю матчей для всех игроков. В разделе "Концепт" также рассказывается о других вещах, которые, как надеются разработчики, появятся со временем.

В этом разделе упоминается совершенно новый игровой режим, а также новые игровые доски и интригующая возможность клановых состязаний. Ultimate Variant Evolution намекает на более глубокие возможности кастомизации любимых стилей карт, а новые карточные механики обещают привнести в игровой процесс еще больше стратегической глубины.

Разработчики рассказали обо всем более подробно, но это самые важные детали, которые волнуют большинство фанатов. Разработчики призвали игроков делиться своими мыслями и идеями, потому что они все еще развиваются. Несомненно, эта дорожная карта рисует картину гораздо более совершенной игры в конце 2024 года.

Нам придется подождать и посмотреть, насколько далеко зайдет игра на самом деле, потому что большая часть дорожной карты просто "в разработке" и "в концепции".