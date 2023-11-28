Компания ByteDance, создатель TikTok, собирается отказаться от игрового бизнеса, но авторы Marvel Snap успокоили фанатов

Хорошо известная коллекционная карточная игра Marvel Snap выпустила заявление, призванное успокоить обеспокоенных игроков, после того как стало известно, что ее издателя ждут серьезные неприятности.

По сообщению агентства Reuters, компания ByteDance, создатель TikTok, планирует свернуть свой игровой бренд Nuverse и отойти от основных видеоигр, а также ищет способы продажи запущенных игр. В их число входит и Marvel Snap, игра на тематику супергероев от разработчика Second Dinner, которая была запущена в 2022 году. Компания Nuverse издает Marvel Snap на мобильных и персональных компьютерах.

По данным Reuters, сегодня ByteDance сообщит сотрудникам о необходимости прекратить работу над еще не вышедшими играми к декабрю и будет искать способы избавиться от уже запущенных игр. По данным Reuters, это решение, вероятно, затронет "сотни" сотрудников. Конечно, в понедельник TechCrunch сообщил, что увольнения уже начались, хотя на данный момент неясно, сколько человек будет затронуто.

Компания Nuverse была создана только в 2019 году и рассматривалась как часть крупнобюджетной попытки ByteDance выйти на рынок видеоигр. Агентство Reuters сообщило, что Nuverse оказалась недостаточно успешной, а Marvel Snap "завоевала культовую популярность, но не стала коммерческим хитом".

Теперь в твиттере официального аккаунта Marvel Snap появилось сообщение об этом. "Некоторые наши игроки выразили свою обеспокоенность в связи с сообщениями о структурных изменениях в Nuverse", - говорится в заявлении. "Мы хотим поблагодарить вас за беспокойство и заверить, что независимо от каких-либо изменений в Nuverse, Snap будет продолжать работать и процветать в будущем!"

Неясно, что именно означает "продолжать работать и процветать в будущем", но если ByteDance планирует продать игру, то, возможно, она найдет дом у другого издателя.

Компания Second Dinner была основана бывшим директором Hearthstone Беном Броудом и ветераном Blizzard Гамильтоном Чу еще в 2019 году. Другие участники команды Blizzard по Hearthstone присоединились к работе над игрой Marvel Snap, которая выходит в рамках партнерства с компанией Marvel и издателем Nuverse.