Похоже, что Marvel Snap в безопасности: Авторы привлекли 100 млн долларов инвестиций

Похоже, что Marvel Snap находится в безопасности после того, как ее разработчик, компания Second Dinner, получила инвестиции в размере 100 миллионов долларов.

В ноябре Second Dinner пришлось успокаивать обеспокоенных игроков хорошо принятой карточной игры после того, как ее издатель столкнулся с проблемами.

Сообщалось, что создатель TikTok компания ByteDance планирует свернуть свой игровой бренд Nuverse и отойти от основных видеоигр, а также ищет способы продать запущенные игры. В их число входила Marvel Snap, игра Second Dinner на тематику супергероев, похожая на Hearthstone, которая была запущена в 2022 году. Nuverse издала Marvel Snap на мобильных и ПК.

Но теперь Second Dinner получила 100 миллионов долларов финансирования от Griffin Gaming Partners, что означает, что разработчик продолжит работать независимо и будет использовать деньги для разработки новых игр.

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Ник Туосто, соучредитель и управляющий директор Griffin Gaming Partners, добавил: "Second Dinner собрала одну из самых сильных творческих команд, с которыми мы когда-либо сталкивались. Marvel Snap дополняет невероятный послужной список команды менеджеров по созданию хитовых игр".

Мы рады сотрудничать с Second Dinner в развитии Marvel Snap и с нетерпением ждем новых игр, разработанных этой невероятно талантливой командой.

По данным GI.biz, с момента запуска в октябре Marvel Snap потратила 50 миллионов долларов, а количество загрузок игроков составило 18 миллионов. Издательство Nuverse было создано только в 2019 году и рассматривалось как часть крупнобюджетной попытки ByteDance выйти на рынок видеоигр.

Компания Second Dinner была основана бывшим директором Hearthstone Беном Броудом и ветераном Blizzard Гамильтоном Чу в 2019 году.