Для провального экшена Marvel's Avengers хотели выпустить большое дополнение с Капитаном Марвел и новыми героями

Супергеройский экшен Marvel's Avengers от Crystal Dynamics и Square Enix обещал стать масштабной игрой-сервисом с продолжительной поддержкой, но стал катастрофическим провалом для разработчиков. Поддержка игры уже давно прекращена, и проект официально был изъят из публичного доступа, но как стало известно сегодня, перед этим для него хотели выпустить последнее финальное обновление с новым контентом. Проверенный автор утечек раскрыл подробности масштабного бесплатного дополнения для Marvel’s Avengers, которое вынуждены были отменить авторы игры.
Сведениями поделился инсайдер с ником mmmmmmmmiller, который специализируется на супергеройских играх, а также именно он выступил автором утечки сюжета Suicide Squad: Kill The Justice League. Согласно его данным, перед закрытием серверов Marvel’s Avengers для игры планировалось еще одно крупное расширение. Оно было изначально заложено разработчиками в плане поддержки игры и активно создавалось внутри Crystal Dynamics, однако от его релиза пришлось отказаться из-за решения издателя.
Как сообщается, отмененное расширение для Marvel’s Avengers носило название "Вторжение Кри". Дополнение должно было добавить в игру большую сюжетную кампанию, где центральным сюжетом выступала Капитан Марвел. В игре эту героиню должна была воплотить Эрика Линдбек, которая участвовала в озвучке Nier: Automata, Cyberpunk 2077 и Spider-Man 2. Вместе с Капитаном Марвел планировалось добавить еще несколько новых супергероев.
Вышла провальная игра? Что бы сделать то.... О! Дополним фемками из провального кино! Тогда у нас еще и дополнение провальное будет.
Они точно в какой-то своей вселенной живут, раз решили дополнить эту хрень "горячо любимой" героиней кино-комиксов последних лет.
По моему уже перебор с фильмами и играми на эту тему, какая то мания на западе у них на супергеройщину, как маньяки клепают эту дурь! Хороших игр и фильмов, сейчас выходит единицы. Супергеройская тематика, надоела до блевотины, тонны блевотного контента прет из голливуда и игровой индустрии, словно какой то заказ из западных верхов, забить этим хламом человеческие мозги!
я бы бесконечно бы играл- многих жанров не хватает на эту тиматику- особенно файтинг.
да и надо было- мелкие ошибки бы исправили и игралось бы норм.
Поскольку игра прям нравилась по скринам и описанию, купил офлайн-активацию. Но даже я, человек, у которого не было насчёт неё никаких предубеждений, оценил её тупо средне. И то из-за того, что я большой фанат магии и фэнтези, а там эта была главная тема. Несмотря на то, что разрабы сумели в диалогах выдавать характер персонажей, сами диалоги прописаны как пустышки, да, ты их читаешь, чувствуется индивидуальность персонажа, но сам диалог пустой. А диалоги в игре вообще-то являются главной частью небоевой половины игры. Внешки типа домашней одежды и мебели в комнате Охотника... Как по мне, в этом не было совершенно никакой необходимости, тем более именно классной одежды всего пара позиций, остальное либо кринж, либо унылое. Вот бегать по аббатству мне понравилось, какая-никакая атмосфера там всё же есть, особенно когда стемнеет, фишка с божественными Знаками приятно разнообразила это исследование. Вот честно скажу, что делать навыки в виде ККИ не стоило, это прям раздражает, с этими картами возиться. А Капитан Марвел меня бесила всё прохождение с самого своего появления, я её буквально терпеть не мог и старался с собой никогда не брать.