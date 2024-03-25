Для провального экшена Marvel's Avengers хотели выпустить большое дополнение с Капитаном Марвел и новыми героями

Супергеройский экшен Marvel's Avengers от Crystal Dynamics и Square Enix обещал стать масштабной игрой-сервисом с продолжительной поддержкой, но стал катастрофическим провалом для разработчиков. Поддержка игры уже давно прекращена, и проект официально был изъят из публичного доступа, но как стало известно сегодня, перед этим для него хотели выпустить последнее финальное обновление с новым контентом. Проверенный автор утечек раскрыл подробности масштабного бесплатного дополнения для Marvel’s Avengers, которое вынуждены были отменить авторы игры.

Сведениями поделился инсайдер с ником mmmmmmmmiller, который специализируется на супергеройских играх, а также именно он выступил автором утечки сюжета Suicide Squad: Kill The Justice League. Согласно его данным, перед закрытием серверов Marvel’s Avengers для игры планировалось еще одно крупное расширение. Оно было изначально заложено разработчиками в плане поддержки игры и активно создавалось внутри Crystal Dynamics, однако от его релиза пришлось отказаться из-за решения издателя.

Как сообщается, отмененное расширение для Marvel’s Avengers носило название "Вторжение Кри". Дополнение должно было добавить в игру большую сюжетную кампанию, где центральным сюжетом выступала Капитан Марвел. В игре эту героиню должна была воплотить Эрика Линдбек, которая участвовала в озвучке Nier: Automata, Cyberpunk 2077 и Spider-Man 2. Вместе с Капитаном Марвел планировалось добавить еще несколько новых супергероев.