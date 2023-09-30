Сегодня Marvel's Avengers будет удалена из продажи ©

Marvel's Avengers, злополучная приключенческая игра от Crystal Dynamics и Eidos Montreal, сегодня будет снята с продажи. Игроки могут успеть приобрести игру в цифровых магазинах, пока она не исчезла из продажи. В настоящее время в Steam на издание Definitive Edition действует скидка 90%. Авторы решили напомнить про это через официальные аккаунт игры в социальных сетях:

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Игра Marvel's Avengers, вышедшая в сентябре 2020 года для PS4, Xbox One и ПК, а в марте 2021 года появившаяся на Xbox Series X/S и PS5, подверглась критике из-за своих многочисленных ошибок, неудачных дизайнерских решений, монетизации и многого другого. Игра получала бесплатные обновления, включая новых героев, таких как Соколиный Глаз и Черная Пантера, но не смогла произвести должного впечатления.

В результате, по некоторым сведениям, за два года ее продажи вместе со Marvel’s Guardians of the Galaxy принесли Square Enix убытки в размере 200 млн. долл. Последняя продала Crystal Dynamics и Eidos Montreal компании Embracer Group, а вскоре после этого было объявлено о прекращении поддержки.