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Marvel's Avengers 04.09.2020
5.5 543 оценки

Сегодня Marvel's Avengers будет удалена из продажи

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butcher69
Новости

Marvel's Avengers, злополучная приключенческая игра от Crystal Dynamics и Eidos Montreal, сегодня будет снята с продажи. Игроки могут успеть приобрести игру в цифровых магазинах, пока она не исчезла из продажи. В настоящее время в Steam на издание Definitive Edition действует скидка 90%. Авторы решили напомнить про это через официальные аккаунт игры в социальных сетях:

Сегодня последний день, когда можно приобрести игру Marvel's Avengers: Definitive Edition до того, как она покинет цифровые магазины 30 сентября. Успейте купить сегодня в Steam со скидкой до 90%!

Игра Marvel's Avengers, вышедшая в сентябре 2020 года для PS4, Xbox One и ПК, а в марте 2021 года появившаяся на Xbox Series X/S и PS5, подверглась критике из-за своих многочисленных ошибок, неудачных дизайнерских решений, монетизации и многого другого. Игра получала бесплатные обновления, включая новых героев, таких как Соколиный Глаз и Черная Пантера, но не смогла произвести должного впечатления.

В результате, по некоторым сведениям, за два года ее продажи вместе со Marvel’s Guardians of the Galaxy принесли Square Enix убытки в размере 200 млн. долл. Последняя продала Crystal Dynamics и Eidos Montreal компании Embracer Group, а вскоре после этого было объявлено о прекращении поддержки.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
maximus388

Пару лет назад были бесплатные выходные, прошел тогда сюжетку и пощупал онлайн, уложился за 15 часов. В принципе игра не провальная, для любителей вселенной может даже неплохая, для остальных скорее одноразовая. Сейчас взял на плати ру гифт по цене бургера, так сказать для коллекции, и чтоб стата/скрины нормально в профиле отображались.

5
PuserG

Ушла эпоха)

2
Understanding the Truth
Ушла эпоха)

💩

0
Alex40001

еще одна игра на полке рядом с Babylon fall

1
Punisher1

Не ну сравнивать с этим шлаком не стоит

1
AlexFullBeast
еще одна игра на полке рядом с Babylon fall

Ни в какое сравнение. BABYLON'S FALL закрыли и убрали с продажи меньше чем за полгода, а Marvel's Avengers прожила три года, что вполне нормально.

К первой еще и вопрос, зачем было убирать с продажи? Почему не дали тоже -90%? Ведь там можно было играть одному. Закройте сервера да и все, сделайте пир ту пир, кооп же игра, а не онлайн ммо.

Square Enix такие Square Enix .

2
JustA_NiceGuy

Люблю такие цены

1
FlufflePuff

И бесплатно не нужна.

1
Яков Будников

Компания вполне бодрая, но вот эндгейм контент.. те ещё помои

0
Народный гейминг

Спрашивается, зачем?????? Игор ведь получился отменным. Придраться к нечему. Помню, ребятки говорили, что на старте она не хило так грузила процики. Я бы не сказал. Лично у меня проблем с этим не было:

0
ValSpain

ты что больной?

-1
Народный гейминг ValSpain

Тебе кратко ответить?)

0
Understanding the Truth ValSpain

Капрофаг скорей из современного поколения, они почти все такие

0
gosugamers

за 80 рублей продают в стиме) пускай полежит на полке и + очки стима

0
Робот Колдун

Не играл ни разу в эту игру, но если сняли с продажи это не очень хорошо. Вот поэтому торрент эта нужная вещь для каждого, ведь кто знает если завтра какой-нибудь издатель уберет какую нибудь игру с продажи, то она будет жить торрентах. (Правда я незнаю взломана ли эта игра вообще)

0
Serpentrage

Она онлайн. И если она у тебя куплена - то остается в библиотеке и можно играть.

0
komstroj97

Я ее кстати когда-то давно при покупке своего проца I7 в подарок по акции ДНСа получил. Но так за все время даже и не скачал.

0
GoliafJx

Взял на всякий случай, раз уж убирают навсегда, да и цена копеечная. Пусть лежит на полке.

0
bysaturn

Ну было бы 95%, то ещё бы можно было подумать.

-1
Кей Овальд

Туда и дорога. Даром не надо.

-1
Wolfenstein

кал трешак еще толкали лол бабло всем верните и идите на забастовку

-1
Serpentrage

за что тебе бабло возвращать? игра остается в библиотеке у тех кто купил.

0