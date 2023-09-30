Сегодня Marvel's Avengers будет удалена из продажи

Marvel's Avengers, злополучная приключенческая игра от Crystal Dynamics и Eidos Montreal, сегодня будет снята с продажи. Игроки могут успеть приобрести игру в цифровых магазинах, пока она не исчезла из продажи. В настоящее время в Steam на издание Definitive Edition действует скидка 90%. Авторы решили напомнить про это через официальные аккаунт игры в социальных сетях:
Сегодня последний день, когда можно приобрести игру Marvel's Avengers: Definitive Edition до того, как она покинет цифровые магазины 30 сентября. Успейте купить сегодня в Steam со скидкой до 90%!
Игра Marvel's Avengers, вышедшая в сентябре 2020 года для PS4, Xbox One и ПК, а в марте 2021 года появившаяся на Xbox Series X/S и PS5, подверглась критике из-за своих многочисленных ошибок, неудачных дизайнерских решений, монетизации и многого другого. Игра получала бесплатные обновления, включая новых героев, таких как Соколиный Глаз и Черная Пантера, но не смогла произвести должного впечатления.
В результате, по некоторым сведениям, за два года ее продажи вместе со Marvel’s Guardians of the Galaxy принесли Square Enix убытки в размере 200 млн. долл. Последняя продала Crystal Dynamics и Eidos Montreal компании Embracer Group, а вскоре после этого было объявлено о прекращении поддержки.
Пару лет назад были бесплатные выходные, прошел тогда сюжетку и пощупал онлайн, уложился за 15 часов. В принципе игра не провальная, для любителей вселенной может даже неплохая, для остальных скорее одноразовая. Сейчас взял на плати ру гифт по цене бургера, так сказать для коллекции, и чтоб стата/скрины нормально в профиле отображались.
Ушла эпоха)
💩
еще одна игра на полке рядом с Babylon fall
Не ну сравнивать с этим шлаком не стоит
Ни в какое сравнение. BABYLON'S FALL закрыли и убрали с продажи меньше чем за полгода, а Marvel's Avengers прожила три года, что вполне нормально.
К первой еще и вопрос, зачем было убирать с продажи? Почему не дали тоже -90%? Ведь там можно было играть одному. Закройте сервера да и все, сделайте пир ту пир, кооп же игра, а не онлайн ммо.
Square Enix такие Square Enix .
Люблю такие цены
И бесплатно не нужна.
Компания вполне бодрая, но вот эндгейм контент.. те ещё помои
Спрашивается, зачем?????? Игор ведь получился отменным. Придраться к нечему. Помню, ребятки говорили, что на старте она не хило так грузила процики. Я бы не сказал. Лично у меня проблем с этим не было:
ты что больной?
Тебе кратко ответить?)
Капрофаг скорей из современного поколения, они почти все такие
за 80 рублей продают в стиме) пускай полежит на полке и + очки стима
Не играл ни разу в эту игру, но если сняли с продажи это не очень хорошо. Вот поэтому торрент эта нужная вещь для каждого, ведь кто знает если завтра какой-нибудь издатель уберет какую нибудь игру с продажи, то она будет жить торрентах. (Правда я незнаю взломана ли эта игра вообще)
Она онлайн. И если она у тебя куплена - то остается в библиотеке и можно играть.
Я ее кстати когда-то давно при покупке своего проца I7 в подарок по акции ДНСа получил. Но так за все время даже и не скачал.
Взял на всякий случай, раз уж убирают навсегда, да и цена копеечная. Пусть лежит на полке.
Ну было бы 95%, то ещё бы можно было подумать.
Туда и дорога. Даром не надо.
кал трешак еще толкали лол бабло всем верните и идите на забастовку
за что тебе бабло возвращать? игра остается в библиотеке у тех кто купил.