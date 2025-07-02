Arkane Lyon подтвердила, что разработка Marvel's Blade продолжается без изменений

На фоне дня, когда в Xbox Game Studios прошли сокращения, отмены и закрытия студий, одна из самых ожидаемых игр Xbox получила подтверждение того, что она жива и здорова. Долгожданный проект Blade от Arkane Lyon не был отменен и продолжает разрабатываться в обычном режиме.

Игра была анонсирована в конце 2023 года как переосмысление мифического марвеловского охотника на вампиров, и французская студия, ответственная за Dishonored и Deathloop, поставит на нее свою фирменную печать. После новостей об отмене таких игр, как Perfect Dark и Everwild, возникли сомнения относительно других внутренних разработок, впрочем, было получено подтверждение, что Blade не затронула эта волна увольнений.

Согласно сообщениям, Arkane Lyon удалось избежать проблем, с которыми столкнулись такие студии, как Rare и The Initiative, чьи проекты оказались отмене. В случае с Blade художественное видение и геймплейный подход будут реализованы в соответствии с первоначальными планами, что подтверждает стратегию Microsoft по сосредоточению на проектах с сильным творческим и брендинговым потенциалом.

Несмотря на отсутствие официальной даты выхода, Blade остается одной из самых обсуждаемых игр в грядущей линейке Xbox. Хотя многое еще предстоит выяснить, эта небольшая передышка для Arkane Lyon - одна из немногих позитивных новостей в условиях, когда 4% сотрудников Microsoft по всему миру потеряли работу.