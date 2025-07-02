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Marvel's Blade 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.9 114 оценок

Arkane Lyon подтвердила, что разработка Marvel's Blade продолжается без изменений

Gruz_ Gruz_

На фоне дня, когда в Xbox Game Studios прошли сокращения, отмены и закрытия студий, одна из самых ожидаемых игр Xbox получила подтверждение того, что она жива и здорова. Долгожданный проект Blade от Arkane Lyon не был отменен и продолжает разрабатываться в обычном режиме.

Игра была анонсирована в конце 2023 года как переосмысление мифического марвеловского охотника на вампиров, и французская студия, ответственная за Dishonored и Deathloop, поставит на нее свою фирменную печать. После новостей об отмене таких игр, как Perfect Dark и Everwild, возникли сомнения относительно других внутренних разработок, впрочем, было получено подтверждение, что Blade не затронула эта волна увольнений.

Согласно сообщениям, Arkane Lyon удалось избежать проблем, с которыми столкнулись такие студии, как Rare и The Initiative, чьи проекты оказались отмене. В случае с Blade художественное видение и геймплейный подход будут реализованы в соответствии с первоначальными планами, что подтверждает стратегию Microsoft по сосредоточению на проектах с сильным творческим и брендинговым потенциалом.

Несмотря на отсутствие официальной даты выхода, Blade остается одной из самых обсуждаемых игр в грядущей линейке Xbox. Хотя многое еще предстоит выяснить, эта небольшая передышка для Arkane Lyon - одна из немногих позитивных новостей в условиях, когда 4% сотрудников Microsoft по всему миру потеряли работу.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Night Driving Avenger

Ничего, не всё же за один день закрывать

7
hpi

Они как бы закрывают и перебрасывают людей в основные команды. Которые разрабатывают приоритетные игры.

2
Night Driving Avenger hpi

И все равно игры выходят с задержкой, и зачастую сомнительного качества

2
Kamishini1993 hpi

У них одна приоритетная игра это колда

Господин Никто

Сегодня. Завтра, через месяц или полгода майки могут и их cпокойно слить без особого напряга

5
Grognac

хоть одна хорошая новость за сегодня

3
Даздрасен Дыклоп

А они не хотят сделать ГГ белым, или это расизм? Неграм можно играть белых а белым губашлепов негров нет?)

2
Carissa7517

Согласен, несправедливо

CRAZY rock GAME

Зачем его делать белым, если он первоначально черным был

SOLUS5678

Это пока не закрыли но то ещё будет.

1
Пользователь ВКонтакте

Не закрыли, потому что игра про черного // Чёрный Пласч