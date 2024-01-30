Arkane Lyon предлагает работу тем, кто попал под массовое увольнение

Блейд — получеловек-полувампир, обречённый вечно балансировать между двумя мирами. После жестокого убийства матери вампирами, Блейд посвятил себя отмщению. Вооружившись мечом и арсеналом оружия против нечисти, он объявил тотальную войну кровопийцам.

История этой игры начинается в Париже, где произошло несколько загадочных сверхъестественных происшествий, из-за чего власти были вынуждены закрыть несколько кварталов на карантин. Теперь эти улицы превратились в охотничьи угодья для кровожадных тварей. Каждую ночь они выслеживают одиноких прохожих, оставляя после себя лишь высушенные трупы.

Теперь Блейд должен положить конец этому кошмару. Ему придётся использовать все свои способности охотника на вампиров, чтобы уничтожить всех своих врагов.