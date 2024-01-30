Arkane Lyon предлагает работу тем, кто попал под массовое увольнение

Самым большим сюрпризом прошлогодней The Game Awards, несомненно, стало представление игры Marvel's Blade от студии Arkane Lyon. Хотя утечка информации об игре произошла немного раньше, это все равно не испортило ее презентацию.
В последние недели в индустрии произошли массовые увольнения, и в связи с этим директор игры Динга Бакаба предложил поддержку всем, кто недавно потерял работу в индустрии, отметив в своем посте в социальных сетях, что Arkane Lyon сейчас набирает сотрудников для своего нового проекта, и в скором времени появится еще больше вакансий.
Он также отметил, что уже проходил через аналогичный процесс закрытия студии, и именно так он оказался в Arkane.В настоящее время в LinkedIn размещено 9 вакансий для Akane Studios во Франции, включая такие должности, как продюсер, художник уровней, старший аниматор и художник по визуальным эффектам.
Пока что Microsoft показала лишь небольшой тизер новой игры и несколько концепт-артов. Также стало известно, что Marvel's Blade создается на движке Void Engine, именно на нем были созданы такие игры, как Deathloop и Dishonored.
от 1 лица чтоль опять?((
К слову о крупных увольнениях майков, вокруг которых было столько паники в сми. По факту же просто лишних уволили, и продолжили расширять студии