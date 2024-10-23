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Marvel's Blade 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.8 95 оценок

Фил Спенсер посетил Arkane Studios и оценил прогресс разработки Marvel's Blade

Gutsz
Новости

В этом месяце знаменитая команда разработчиков Arkane Studios, подарившая нам Arx Fatalis, Dishonored и другие интересные проекты, отмечает свою 25-ю годовщину. С этим событием студию поздравил лично генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер. Он посетил главный офис Arkane, пообщался с разработчиками и оценил прогресс создания Marvel's Blade.

Детали встречи Фила Спенсера с руководством Arkane Studios, к сожалению, не разглашаются. Официально отмечается, что это был дружеский визит руководителя для общей оценки обстановки в студии и согласования графика будущих премьер бренда Xbox. Кроме того, он смог лично ознакомиться с текущим состоянием разработки Marvel's Blade. В социальных сетях Спенсер написал, что остался очень доволен игрой, и его особенно впечатлило, какой прогресс был достигнут командой за короткий промежуток времени.

Руководитель Arkane Studios уже гордится экшеном в Marvel's Blade и с нетерпением ждет возможности показать игру публике

В неофициальных источниках ходят слухи о том, что Спенсер посетил студию, чтобы успокоить внутренние волнения в команде. После закрытия Arkane Lyon в начале этого года многие разработчики стали беспокоиться о дальнейшей судьбе основной команды и начали подыскивать новую работу, чтобы быть готовыми к возможным сокращениям. По слухам, руководитель Microsoft Gaming заверил сотрудников в неизменной поддержке и сообщил, что волна сокращений завершена.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
User_200

Роли Блейда мог бы сыграть этот актер.

1
OPen man

филипка еще не уволили? странно.

1
Gelyr

На удивление хорошо...

0
SoRaS3

Норм.

0
-zotik-

Он кстати тоже был доволен разработкой редфола, старфилда и сталкера)

0
MadPyramus

Фил Спенсер такой заходит, смотрит на всё это, и говорит

0
askazanov

Прикольно! Если по Блейду игру сделают, но всё равно хороших ожидайний мало...

0
Пользователь ВКонтакте

Последняя игра про вампиров было такой себе, тут дело такое же будет? // Aukhat Akim

0
Gena Frolov_

После закрытия Arkane Lyon в начале этого года многие разработчики стали беспокоиться о дальнейшей судьбе основной команды и начали подыскивать новую работу, чтобы быть готовыми к возможным сокращениям. По слухам, руководитель Microsoft Gaming заверил сотрудников в неизменной поддержке и сообщил, что волна сокращений завершена.

Кто это писал?

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User_200
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