Фил Спенсер посетил Arkane Studios и оценил прогресс разработки Marvel's Blade

В этом месяце знаменитая команда разработчиков Arkane Studios, подарившая нам Arx Fatalis, Dishonored и другие интересные проекты, отмечает свою 25-ю годовщину. С этим событием студию поздравил лично генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер. Он посетил главный офис Arkane, пообщался с разработчиками и оценил прогресс создания Marvel's Blade.
Детали встречи Фила Спенсера с руководством Arkane Studios, к сожалению, не разглашаются. Официально отмечается, что это был дружеский визит руководителя для общей оценки обстановки в студии и согласования графика будущих премьер бренда Xbox. Кроме того, он смог лично ознакомиться с текущим состоянием разработки Marvel's Blade. В социальных сетях Спенсер написал, что остался очень доволен игрой, и его особенно впечатлило, какой прогресс был достигнут командой за короткий промежуток времени.
В неофициальных источниках ходят слухи о том, что Спенсер посетил студию, чтобы успокоить внутренние волнения в команде. После закрытия Arkane Lyon в начале этого года многие разработчики стали беспокоиться о дальнейшей судьбе основной команды и начали подыскивать новую работу, чтобы быть готовыми к возможным сокращениям. По слухам, руководитель Microsoft Gaming заверил сотрудников в неизменной поддержке и сообщил, что волна сокращений завершена.
Роли Блейда мог бы сыграть этот актер.
филипка еще не уволили? странно.
На удивление хорошо...
Норм.
Он кстати тоже был доволен разработкой редфола, старфилда и сталкера)
Фил Спенсер такой заходит, смотрит на всё это, и говорит
Прикольно! Если по Блейду игру сделают, но всё равно хороших ожидайний мало...
Последняя игра про вампиров было такой себе, тут дело такое же будет? // Aukhat Akim
После закрытия Arkane Lyon в начале этого года многие разработчики стали беспокоиться о дальнейшей судьбе основной команды и начали подыскивать новую работу, чтобы быть готовыми к возможным сокращениям. По слухам, руководитель Microsoft Gaming заверил сотрудников в неизменной поддержке и сообщил, что волна сокращений завершена.
Кто это писал?