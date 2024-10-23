Фил Спенсер посетил Arkane Studios и оценил прогресс разработки Marvel's Blade

В этом месяце знаменитая команда разработчиков Arkane Studios, подарившая нам Arx Fatalis, Dishonored и другие интересные проекты, отмечает свою 25-ю годовщину. С этим событием студию поздравил лично генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер. Он посетил главный офис Arkane, пообщался с разработчиками и оценил прогресс создания Marvel's Blade.

Детали встречи Фила Спенсера с руководством Arkane Studios, к сожалению, не разглашаются. Официально отмечается, что это был дружеский визит руководителя для общей оценки обстановки в студии и согласования графика будущих премьер бренда Xbox. Кроме того, он смог лично ознакомиться с текущим состоянием разработки Marvel's Blade. В социальных сетях Спенсер написал, что остался очень доволен игрой, и его особенно впечатлило, какой прогресс был достигнут командой за короткий промежуток времени.

В неофициальных источниках ходят слухи о том, что Спенсер посетил студию, чтобы успокоить внутренние волнения в команде. После закрытия Arkane Lyon в начале этого года многие разработчики стали беспокоиться о дальнейшей судьбе основной команды и начали подыскивать новую работу, чтобы быть готовыми к возможным сокращениям. По слухам, руководитель Microsoft Gaming заверил сотрудников в неизменной поддержке и сообщил, что волна сокращений завершена.