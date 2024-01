Официально: Embracer уволила около 100 сотрудников из Eidos Montreal

Вслед за сообщениями в СМИ об отмене новой Deus Ex, компания Eidos Montreal официально объявила о том, что ее сотрудники действительно попали под сокращение штата, которое является частью продолжающихся усилий Embracer Group по сокращению расходов.

В сообщении, опубликованном на сайте X (бывший Twitter), говорится, что 97 сотрудников, включая разработчиков, административный персонал и службу поддержки, прекратили работу.

Eidos прямо указывает на то, что реструктуризация Embracer связана с "глобальным экономическим контекстом и проблемами индустрии".

Eidos добавляет, что работает над тем, чтобы помочь пострадавшим сотрудникам найти новую работу, и обещает продолжать стремиться к "созданию потрясающих игр". Никаких подробностей о том, какую поддержку получат бывшие сотрудники, предоставлено не было.

Полный текст сообщения вы можете прочитать ниже.

За последние 17 лет команда Eidos работала над одними из самых любимых брендов в индустрии, сочетая глубокое повествование и инновации в уникальных играх. Мы создали незабываемые игры, получившие множество наград, которыми мы гордимся, и мы знаем, что члены нашей команды вложили в них всю свою душу и сердце. Глобальный экономический контекст, проблемы нашей индустрии и всеобъемлющая реструктуризация, объявленная Embracer, в конечном итоге повлияли на нашу студию. Было принято непростое решение отпустить 97 человек из команд разработчиков, администрации и службы поддержки. Мы работаем над тем, чтобы поддержать весь персонал, оказавшийся под ударом, в течение этого переходного периода. Эти очень талантливые и опытные люди выходят на рынок труда, и мы хотим, чтобы они нашли свои следующие проекты, и помогаем им в этом. Пока мы переживаем эти трудные времена, благополучие нашей команды является нашим приоритетом, а постоянное стремление к созданию игр, которыми игроки смогут наслаждаться в ближайшем будущем. Для наших игроков... часто мы отмечаем и восхищаемся не только играми, но и их создателями. Мы всегда стремимся создавать лучшие игры для наших замечательных фанатов, и даже с этими изменениями в реструктуризации мы продолжаем бороться за то, чтобы создавать потрясающие впечатления, которыми мы можем делиться вместе. Спасибо вам за поддержку и добрые пожелания".

Eidos, известная по франшизе Deus Ex, а в последнее время — по великолепной игре Marvel's Guardians of the Galaxy, стала последней студией, пострадавшей от проблем с трудоустройством в Embracer.

В мае 2023 года, после продолжительного периода роста и приобретений, группа объявила, что "революционное" стратегическое партнерство было отменено, не успев состояться. После этого компания практически сразу же начала проводить разрушительную политику сокращения штата своих студий, проводя многочисленные увольнения и даже закрытия.