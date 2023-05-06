Геймплейный трейлер Marvel's Midnight Suns посвятили способностям Шторм ©

В начале этой недели 2K и Marvel Entertainment объявили, что выход четвертого и последнего дополнения для Marvel's Midnight Suns запланирован на следующую неделю 11 мая 2023. DLC добавит шторм из боли для ваших противников.

Каждое DLC доступно для самостоятельной покупки или в составе Marvel's Midnight Suns Season Pass (входит в Legendary Edition) и добавляет нового героя, а также три новые сюжетные миссии, новое улучшение для Аббатства и выбор новых скинов и нарядов для героя.

Считающаяся одним из самых сильных мутантов на планете, Шторм, настоящее имя Ороро Манро, осиротела в юном возрасте и была взята на воспитание деревенской жрицей во время поездки к матери в Кению. Когда их деревня страдала от засухи, Ороро использовала свои недавно пробудившиеся силы, чтобы вызвать столь необходимый дождь и спасти свою семью.

Спустя годы, когда слухи о ее способности управлять погодой распространились, Ороро была завербована Чарльзом Ксавьером в ряды Людей Икс и взяла себе имя Шторм. В дальнейшем она возглавила Людей Икс, используя свои способности для помощи людям по всему миру. Во время поисков находящегося под угрозой исчезновения ребенка-мутанта в Нью-Йорке вместе с Росомахой она встречается с Мэджик, которая предлагает ей присоединиться к "Полуночным солнцам" в "Кровавом шторме".

Новый ролик Marvel's Midnight Suns посвятили геймплейным механикам и способностям Шторм