Marvel's Midnight Suns и Two Point Campus станут главными играми январского набора Humble Choice

Надежный и известный инсайдер раскрыл три игры, которые войдут в состав набора Humble Choice на январь 2024 года.

Billbil-kun раскрыл три игры, которые войдут в январский Humble Choice 2024 года. Первая - Marvel's Midnight Sun, тактическая ролевая игра, в которой игрок объединяется с другими героями вселенной Marvel, такими как Человек-паук, Капитан Марвел и Железный человек, чтобы остановить Лилит от захвата мира. Следующая игра - Two Point Campus, управленческая стратегия, в которой игроки могут спроектировать и построить кампус колледжа. Последней игрой, которую представил billbil-kun, стала Aragami 2, стелс-игра от третьего лица, в которой игроки управляют ассасином со сверхъестественными способностями, чтобы противостоять армии в феодальной Японии.

Полный список будет представлен вечером 2 января.

К сожалению, из России Humble Choice оплатить никак не получится и вам придется искать друзей из СНГ если вы вдруг захотите приобрести этот набор.