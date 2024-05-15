Создатель XCOM объяснил, что пошло не так с Marvel's Midnight Suns

Вам достаётся роль Охотника — персонажа из вселенной Marvel, внешность и способности которого вы определяете самостоятельно.

Возглавьте героев из числа Мстителей, Людей Икс, Беглецов и других, и сразитесь с демоническими силами, чтобы помешать Лилит, Матери Демонов, воскресить своего хозяина и привести мир к гибели.

Вам предстоит самостоятельно формировать команду, а также подбирать способности в соответствии со своими предпочтениями и стилем игры. Кроме того, развивая отношения и укрепляя дружеские связи, вы будете получать доступ к дополнительным способностям.