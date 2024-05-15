Создатель XCOM объяснил, что пошло не так с Marvel's Midnight Suns

Создатель видеоигр Джейк Соломон, известный по работе над XCOM: Enemy Unknown и XCOM 2, недавно рассказал об удивительных вещах, которые произошли после выхода Marvel's Midnight Suns. Он работал в студии во время разработки, и хотя игра получила много хороших отзывов от критиков и игроков, и, в целом, является одной из лучших тактических стратегий, она испытала большие трудности в продажах. В итоге Соломон покинул Firaxis, компанию, в которой он проработал более двадцати лет.
В недавней беседе с VGC Соломон рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться при создании Midnight Suns. Он думал, что игрокам очень понравится идея с карточной системой, но на самом деле они были очень удивлены ею.
Я думаю, что карты были главной проблемой. Я считаю, что это было хорошее дизайнерское решение, но, думаю, я был наивен в отношении того, что подумают люди, когда увидят, что механика — это карты. Не все в моей команде поддерживали эту идею, но они мне доверяли. Самая типичная реакция людей, играющих в Midnight Suns, - удивление, а это не та реакция, которую вы хотите получить. Такая реакция не способствует массовой популярности.
Дюнева - вот что была сразу нет так, за 3 дня сунули, поддержка уже прошла, патчи, длс все вышли - и всё держут, не дали игре хайпануться, резко убрали в России, перед релизом прорубали что могли - это в ихних головах пошло што то не так- и щяс бы ситуацию исправить снять дюневу, одобрить 2 сезон у них мозгов не хватает, дальше дюневу держат+ тупо седят новый контент не делают.
В двух словах что не так с минассанс: джейк Соломон. Кстати с хкомом то же самое // Александр Ковалёв