7 марта Marvel's Spider-Man 2 получит не только новую игру+, но и новые костюмы и другое

Insomniac Games поделилась более подробной информацией о гигантском обновлении Marvel’s Spider-Man 2, запланированном на 7 марта 2024 года, включая новые костюмы, Новую игру+ и другие функции, такие как Ultimate Levels и стили Golden Gadget. Большой новостью является то, что с 7 марта по 5 апреля будут доступны два новых костюма, которые будут стоить 4,99 доллара США в пакете Fly N 'Fresh. Позже они будут доступны бесплатно.
Костюмы были разработаны в сотрудничестве с благотворительной организацией Gameheads, и им будет передана вся выручка от продажи пакета Fly N' Fresh — до 1 миллиона долларов. Миссия Gameheads — дать возможность «молодёжи с низкими доходами и цветной молодёжи преуспеть в индустрии видеоигр». В комплект также войдут 10 новых наклеек для фоторежима и еще две рамки.
В дополнение к двум совершенно новым костюмам, которые временно оплачены, есть также костюмы Marvel's Hellfire Gala для Питера и Майлза, которые будут бесплатными. Кроме того, есть целый ряд новых стилей костюмов и возможность выбирать цвет способностей симбиота. В фоторежим добавлены новые функции и параметры времени суток, а функции аудиоописания и чтения с экрана привносят долгожданные обновления в специальные возможности игры для PS5.
костюмы в этом пауке это конечно лютая ссанина. и вот эти новые костюмы так же держат эту планку
Костюмчики конечно гадко сумбурные, это как сунуть руку в винегрет с луком, зачерпнуть побольше, потом шмякнуть это в сладкий торт с кремом, и на последок добавить ко всему этому маринованный лучок и сырые яйца, получится убер гадость до блевоты как эти вот костюмы..
кто такие костюмы придумывает? или что придумывает эти костюмы? это же ппц колхозно
засуньте себе в очко такие костюмчики, понанимали левых негров и фемок, которым насрать на эту игру
Тем временем на пк уже есть нг+ 👍
там такие костюмы атас.