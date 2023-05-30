Актер Питера Паркера изучил аддиктивное поведение, чтобы создать Венома в Marvel's Spider-Man 2 ©

Marvel's Spider-Man 2 предложит ряд отличий по сравнению с первой частью, и одним из них является присутствие Питера Паркера, «зараженного» Веномом. Чтобы лучше предложить эту версию персонажа, актер Юрий Ловенталь изучил «поведение зависимости».

Информацией поделился сам актер на MomoCon 2023. Ловенталь и команда Insomniac усердно работали над созданием новой личности Питера Паркера, когда он надевает костюм симбиота в Marvel's Spider-Man 2.

«Мы много, очень усердно работали как команда, чтобы найти правильную вещь, — рассказывает Ловенталь, — потому что иногда это казалось комичным, когда, знаете ли, я был в ярости. Мы смотрели на зависимость у людей и на то, что такое зависимое поведение: вот чем мы вдохновляемся, чтобы найти правильный стиль».

Ссылаясь на свои предыдущие роли, Ловенталь рассказал о времени, когда он озвучивал Саске в сериале «Наруто»:

«До того, как я начал играть Саске, я играл только смелых молодых героев, которые не пострадали. Поэтому, чтобы изменить ситуацию, мне пришлось немного покопаться, но в целом я счастливый парень».

До сих пор мы слышали лишь несколько строк от Ловенталя в геймплейном видео Marvel's Spider-Man 2, представленном на PlayStation Showcase, но ясно, что Insomniac Games и актер усердно работали над созданием правдоподобной версии Питера «Венома» Паркера, как с точки зрения озвучки, так и с точки зрения написания.