Первый тизер Assassin's Creed: Shadows показывает красоты Японии

Весьма неожиданно по сети начали распространяться новости об ожидаемом продолжении знаменитой серии стелс-экшенов Assassin's Creed. На этот раз игроков обещают отправить в феодальную Японию, где им снова предстоит бороться с членами Ордена Древних и взаимодействовать с известными историческими личностями. Многие детали проекта еще официально держатся в секрете, но сегодня у нас есть первый взгляд на игровой мир Assassin's Creed: Shadows, ранее известный как Assassin's Creed: Codename Red.

В сети появился небольшой тизер, который официально представляет Assassin's Creed: Shadows, подтверждая прошлую информацию о названии игры и её месте действия. Судя по всему, ролик был опубликован раньше времени и лишь на некоторых избранных площадках. Разработчики достаточно оперативно его удалили, но энтузиасты успели сохранить его, и теперь пользователи могут ознакомиться с первым взглядом на игру.

Ролик длится меньше десяти секунд, однако этого достаточно, чтобы показать живописные красоты Японии. В тизере мелькнули знаменитые рисовые поля и горы. Скорее всего, этот тизер станет частью кинематографичного трейлера, который обещают представить уже завтра.

Релиз Assassin's Creed: Shadows должен состояться 15 ноября на ПК и консолях нового поколения.