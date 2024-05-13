Первый тизер Assassin's Creed: Shadows показывает красоты Японии

Весьма неожиданно по сети начали распространяться новости об ожидаемом продолжении знаменитой серии стелс-экшенов Assassin's Creed. На этот раз игроков обещают отправить в феодальную Японию, где им снова предстоит бороться с членами Ордена Древних и взаимодействовать с известными историческими личностями. Многие детали проекта еще официально держатся в секрете, но сегодня у нас есть первый взгляд на игровой мир Assassin's Creed: Shadows, ранее известный как Assassin's Creed: Codename Red.
В сети появился небольшой тизер, который официально представляет Assassin's Creed: Shadows, подтверждая прошлую информацию о названии игры и её месте действия. Судя по всему, ролик был опубликован раньше времени и лишь на некоторых избранных площадках. Разработчики достаточно оперативно его удалили, но энтузиасты успели сохранить его, и теперь пользователи могут ознакомиться с первым взглядом на игру.
Ролик длится меньше десяти секунд, однако этого достаточно, чтобы показать живописные красоты Японии. В тизере мелькнули знаменитые рисовые поля и горы. Скорее всего, этот тизер станет частью кинематографичного трейлера, который обещают представить уже завтра.
Релиз Assassin's Creed: Shadows должен состояться 15 ноября на ПК и консолях нового поколения.
Круто,всегда хотел паркурить в открытых полях
Если будет хотя бы чуть лучше миража ,то почему бы и нет.Вот за что переживать точно не приходится то это за работу художников окружения.Стабильно красивые и атмосферные миры рисуют Юбики.
Сюжет и его подача, геймплей, насыщение карты решают все, имхо. Horizon Forbidden West тому пример : повесточное дерьмо с унылым сюжетом, завернутое в красивую упаковку из графики )
Красоты, захвата вышек!! :)
Епать это синематик или геймплей футаж? // Ilya Strelec
Ну не Тошиба, дык хоть в это поиграем. Тема одна.
Я вот только не понял, почему Red, если глав герой - нигер. Тогда должно быть Assassin's Creed: Codename Black.
доооо, заспойлерили геймплей то... прям захотелось предзаказ сделать (нет)
Шакально
после недавней провальной АААА и весьма слабого Аватара остается уповать на нового Ассасина, тем более что сеттинг весьма заманчивый и давно многими ожидаемый.
Никак вы бл не поймете...Как можно на что-то надеяться в играх от юбиков
очень жду....это будет шедевр
Тебе больше вальгалла или мираж зашел?
С чего такие выводы интересно?)