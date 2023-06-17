Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.5 204 оценки

Демоверсия Marvel's Spider-Man 2 не планируется, костюмы цифрового Deluxe-издания недоступны в других изданиях

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Procy_on
Новости

Insomniac Games не планирует выпускать игровую демоверсию для своей предстоящей игры Marvel's Spider-Man 2, а костюмы, входящие в состав Digital Deluxe Edition игры, не будут доступны в других изданиях.

В ответ пользователю, который высказался против практики привязки игровых нарядов к одному конкретному изданию игры, Insomniac Games заявила, что ситуация в принципе эквивалентна 9 костюмам, предлагавшимся в первой игре. Чтобы получить доступ к этим костюмам, игроки должны были приобрести издание Digital Deluxe Edition. Плюс в том, что эти костюмы не заблокированы за предварительными заказами и, следовательно, будут и дальше доступны, а те, у кого ограниченный бюджет, смогут приобрести их во время распродажи.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Staip

И тут в дело включается Pirate Edition, где по умолчанию будут все костюмы с существенной скидкой в цену покупки Digital Deluxe Edition ;)

1
JohnTornton

демку же так сложно сделать. просто потом, когда будете выпускать на пк, не удивляйтесь, что вашу игру будут брать бесплатно

0
Zick211

А разве сони, когда-нибудь выпускала демо-версии?

0
Executor666

А могла бы сделать, чтобы хоть как-то в глазах покупателей вылезти из кучи.
Но она все та же, все в ней же.

0
Joktr

Жаль, что не будет демо версии

-1
Kenn1y

Бесят те, кто всякие плюшки делают только для цифровых версий.

-2
DORAEMON1989

Солнц, ты тупой? У тебя и так все чяерез цифру идет. И вся твоя игра на диске все ранво все имеет через сеть

-5
JohnTornton DORAEMON1989

на плойке по факту все игры на диске имеются, так как их можно без инета устанавливать и играть, так что чушь не неси

-2