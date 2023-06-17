Insomniac Games не планирует выпускать игровую демоверсию для своей предстоящей игры Marvel's Spider-Man 2, а костюмы, входящие в состав Digital Deluxe Edition игры, не будут доступны в других изданиях.
В ответ пользователю, который высказался против практики привязки игровых нарядов к одному конкретному изданию игры, Insomniac Games заявила, что ситуация в принципе эквивалентна 9 костюмам, предлагавшимся в первой игре. Чтобы получить доступ к этим костюмам, игроки должны были приобрести издание Digital Deluxe Edition. Плюс в том, что эти костюмы не заблокированы за предварительными заказами и, следовательно, будут и дальше доступны, а те, у кого ограниченный бюджет, смогут приобрести их во время распродажи.
Демоверсия Marvel's Spider-Man 2 не планируется, костюмы цифрового Deluxe-издания недоступны в других изданиях©
Insomniac Games не планирует выпускать игровую демоверсию для своей предстоящей игры Marvel's Spider-Man 2, а костюмы, входящие в состав Digital Deluxe Edition игры, не будут доступны в других изданиях.
И тут в дело включается Pirate Edition, где по умолчанию будут все костюмы с существенной скидкой в цену покупки Digital Deluxe Edition ;)
демку же так сложно сделать. просто потом, когда будете выпускать на пк, не удивляйтесь, что вашу игру будут брать бесплатно
А разве сони, когда-нибудь выпускала демо-версии?
А могла бы сделать, чтобы хоть как-то в глазах покупателей вылезти из кучи.
Но она все та же, все в ней же.
Жаль, что не будет демо версии
Бесят те, кто всякие плюшки делают только для цифровых версий.
Солнц, ты тупой? У тебя и так все чяерез цифру идет. И вся твоя игра на диске все ранво все имеет через сеть
на плойке по факту все игры на диске имеются, так как их можно без инета устанавливать и играть, так что чушь не неси