Демоверсия Marvel's Spider-Man 2 не планируется, костюмы цифрового Deluxe-издания недоступны в других изданиях ©

Insomniac Games не планирует выпускать игровую демоверсию для своей предстоящей игры Marvel's Spider-Man 2, а костюмы, входящие в состав Digital Deluxe Edition игры, не будут доступны в других изданиях.



В ответ пользователю, который высказался против практики привязки игровых нарядов к одному конкретному изданию игры, Insomniac Games заявила, что ситуация в принципе эквивалентна 9 костюмам, предлагавшимся в первой игре. Чтобы получить доступ к этим костюмам, игроки должны были приобрести издание Digital Deluxe Edition. Плюс в том, что эти костюмы не заблокированы за предварительными заказами и, следовательно, будут и дальше доступны, а те, у кого ограниченный бюджет, смогут приобрести их во время распродажи.

