Digital Foundry выпустили технический разбор геймплейной премьеры Marvel's Spider-Man 2 ©

Digital Foundry провела свой первый видеоанализ Marvel's Spider-Man 2, проанализировав демонстрацию игрового процесса, показанную на последней выставке PlayStation Showcase, задавшись вопросом, является ли она настоящим скачком поколения, и при этом измерив разрешение, частоту кадров и другие характеристики.

Как сообщает то же издание, реакция на видео была неоднозначной, но некоторые особенности можно оценить только при более глубоком анализе.

В целом, однако, Digital Foundry считает Marvel's Spider-Man 2 в значительной степени новым шагом в прогрессивной эволюции, наблюдаемой в серии, нежели настоящим скачком поколений, с некоторыми обновлениями, примененными к хорошей базе, уже предоставленной первым Marvel's Spider-Man 2018 года и продолженной некоторыми улучшениями в Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Что касается разрешения и частоты кадров, DF зафиксировала динамическое разрешение между 1296p и 1872p, при 30 fps, по крайней мере, в режиме, используемом в демо. Последнее, однако, демонстрирует наличие трассировки лучей в демонстрации отражений, к чему Insomniac уже приучила нас в своих играх на PS5.

Что касается остального, геометрия зданий явно лучше, выглядит более разнообразной и детализированной, возможно, благодаря более эффективному использованию потоковой передачи ассетов с SSD, чем в предыдущих главах, которые использовали базу, разработанную непосредственно на PS4.