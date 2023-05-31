Digital Foundry выпустили технический разбор геймплейной премьеры Marvel's Spider-Man 2

Digital Foundry провела свой первый видеоанализ Marvel's Spider-Man 2, проанализировав демонстрацию игрового процесса, показанную на последней выставке PlayStation Showcase, задавшись вопросом, является ли она настоящим скачком поколения, и при этом измерив разрешение, частоту кадров и другие характеристики.
Как сообщает то же издание, реакция на видео была неоднозначной, но некоторые особенности можно оценить только при более глубоком анализе.
В целом, однако, Digital Foundry считает Marvel's Spider-Man 2 в значительной степени новым шагом в прогрессивной эволюции, наблюдаемой в серии, нежели настоящим скачком поколений, с некоторыми обновлениями, примененными к хорошей базе, уже предоставленной первым Marvel's Spider-Man 2018 года и продолженной некоторыми улучшениями в Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
Что касается разрешения и частоты кадров, DF зафиксировала динамическое разрешение между 1296p и 1872p, при 30 fps, по крайней мере, в режиме, используемом в демо. Последнее, однако, демонстрирует наличие трассировки лучей в демонстрации отражений, к чему Insomniac уже приучила нас в своих играх на PS5.
Что касается остального, геометрия зданий явно лучше, выглядит более разнообразной и детализированной, возможно, благодаря более эффективному использованию потоковой передачи ассетов с SSD, чем в предыдущих главах, которые использовали базу, разработанную непосредственно на PS4.
Видимо тут задел такой, что сперва выйдет на PS5, стимулируя игроков покупать её, а через некоторое время на PS4, как было с Хогвартсом, т.к. в мире всё ещё активно ~70 млн. PS4 и терять такой рынок - непозволительно, вот и игра по итогу не стала супер скачком в графике.
Я наверно один считаю, что сиквел получил слишком мало изменений для сиквела. Это относится не только к графике, но и к геймплею. Мы увидели ту же самую игру, с теми же анимациями, другими скинами и возможностью летать как супермен вопреки физике. Я понимаю, что люди любят человека-паука и эта игра им понравится, как и первая часть, но если бы они внесли больше изменений и улучшений, это было бы победой для всех нас. Вместо создания новой игры они просто добавили некоторые механики в предыдущую. Так работает дополнение, но не новая игра. Они увеличили скорость перемещения по городу, но это не делает игру лучше. Медленные полеты, плавные анимации, физика и ощущение инерции создают более приятный игровой опыт, чем быстрые полеты на паутине. Более медленный темп позволяет насладиться окружающими деталями, а физика придает игре аутентичность. Если бы мы хотели как можно быстрее перейти с одной точки в другую, мы бы пользовались быстрым перемещением. В игру так и не добавили возможность задеть что-либо ногами во время полета - поверхность воды с брызгами или просто возможность ошибиться. Это бы нехило подбодрило геймплей, была бы возможность ошибиться - то что добавляет напряжения и затягивает в игру. За идеальные, вовремное нажатие R2 можно было бы получить дополнительные очки. А на то, что они убрали эту тупую систему помощи при стелсе и скрипт на сигналку надежды просто не остается. Так-то чисто мое мнение, если вам нравится, то я за вас рад и больно завидую, ведь фанатею от чувачка в трико еще с детства.
ну рано еще судить что добавили или не добавили в игру,по выходу посмотрим
Согласен полностью