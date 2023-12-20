Для Marvel's Spider-Man 2 запланированы 3 бесплатных DLC, расширенное издание и релиз на ПК

Благодаря масштабной утечке данных из студии Insomniac Games стали известны интересные подробности о поддержке Marvel's Spider-Man 2. Как оказалось, для супергеройского экшена про Человека-паука запланировано целых три дополнения, и все они будут абсолютно бесплатными для игроков. Дополнительный контент для игры будет выпускаться в течение всего следующего года, в конце которого также появится новое издание вместе с релизом на ПК.
На бесплатный новый контент для Marvel's Spider-Man 2 указывает несколько документов из утечки, а также слайды из специальной презентации от разработчиков. Как отмечается, для экшена не планируется сезонный абонемент, поэтому все DLC будут бесплатными. Все дополнения будут добавлять в игру новые задания, битвы с боссами и дополнительные активности.
Если планы разработчиков не изменятся после утечки, игроков Marvel's Spider-Man 2 ждут дополнения про Карнажа и специальное событие, связанное с мультфильмом "Человек-паук: Паутина вселенных". Осенью 2024 года ожидается выход расширенного издания игры под названием Director's Cut. Оно будет включать все дополнения, дополнительный контент и некоторые изменения. Вместе с этим также планируется релиз игры на ПК, однако точная дата выхода игры на этой платформе пока не определена.
Раз не стали платить хакерам, надо было сыграть на опережение, и самим всё резко анонсировать. И делать так, каждый раз, когда хакеры тока обращаются с требованиями. Тогда и смысл во всех этих взломах исчезнет.
С преступниками нельзя вести ни каких переговоров, они от них тока борзеют, а итоговый ущерб один хрен выше, чем если бы им сопротивлялись хладнокровно.
Бедолаги, даже как-то жалко Insomniac стало, никаких сюрпризов не оставили им)
Да потому что считаю дебилизм, а потом что-то ждут от компаний и жалуются еще на эти компании, которые были подверженны атаке хакеров. Хакеры тоже те еще клоуны, гордятся наверно бестолковым поступком.