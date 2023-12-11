Фанаты считают, что провал Spider-Man 2 на TGA связан с безопасным подходом при создании игры

Spider-Man 2 получила высокую оценку после того, как в игре были продемонстрированы технические возможности PS5, благодаря чему поклонники этого персонажа Marvel получили массу удовольствия. Из-за множества положительных отзывов и 5 млн проданных копий последняя игра Insomniac попала в список семи номинантов на The Game Awards 2023. К всеобщему удивлению, игра провалилась во всех номинациях. И хотя некоторых это расстроило, большинство фанатов теперь согласны с тем, что Insomniac чересчур перестраховалась при создании сиквела.
Если бегло изучить различные темы на Reddit, то в лучших комментариях можно найти критику в адрес того, насколько безопасно Insomniac подошла к созданию Spider-Man 2.И хотя в этой игре появились и новые механики, включая мгновенное переключение между персонажами, большая карта с открытым миром и Веном, большинство из них уже были реализованы в прошлых играх. Кроме того, игру раскритиковали за неожиданное большое количество ошибок, заявив, что релиз состоялся слишком быстро. Изучая комментарии, можно сказать, что фанаты стали более четко оценивать игру после того, как ажиотаж, связанный с ее выходом, схлынул.
Некоторые утверждают, что Spider-Man 2 не стоило номинировать на "Игру года" и "Лучшее повествование", а вместо нее в этой номинации должна была участвовать более необычная игра, например Lies of P. Впрочем, поклонники отмечали схожую структуру повествования между двумя играми про Человека-паука. А поскольку первую игру Insomniac восхваляли за то, что она практически вернула героя в игровую индустрию, похоже, студия была рада предложить аналогичный подход и во второй раз.Впрочем, эта неудача породила надежду на то, что Insomniac не разочарует третьей игрой. Большой потенциал этой игры еще не раскрыт, поэтому фанаты надеются, что Spider-Man 3 станет достойным завершением отличной трилогии.
Несмотря на всю критику, Spider-Man 2 по-прежнему остается одной из самых успешных игр этого года. Игра в мгновение ока стала бестселлером октября, подарив радость миллионам фанатов по всему миру.
Чтобы игра про супергероику смогла взять игру года, ей надо настолько переосмыслить свой же жанр и внести нечто небывалое, как это когда-то сделал бетмен в аркхаме, от чего у людей бы челюсть отвисла на много лет вперед. Такое точно не стоит ждать от марвел с дс.
Я поглядел преые 20 мину вторйо чатси и четсно - разочарован однотипностью с предыдущими 2 мя играми...Вообще кринж.
Не кринж , а стыд.
Надежда на проект про Чудо-Женщину
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Ну какой это провал. Паук так то смог дойти до самого финала и хоть и проиграл по итогу, но боролся там с самыми лучшими. А провал выглядит именно так:
Как ПК-боярин, я рассужу вас.
Экзы обоих консолей в этом году были гoвном.
А что там достойно награды? Графика? Проработанность игры? Или может быть уникальные игровые механики? Никому этот Сралфилд нафиг не сдался.
Почему мне на мгновение стало жалко Тодда?
Зачем DLC для игры брать игру года?
Просто эта часть получилась не такой, как прошлая. В плане сюжета и атмосферы, конечно же.
При прохождении игры, лично у меня, появилось стойкое ощущение, что вся "драма" и проблемы главных, а так же второстепенных героев высосаны из пальца. Вместо того, чтобы относиться к Крейвену, как к угрозе(как обычно он это делает), Питер начал, извините, ныть. Ну, например: "это мой город" или "как ты посмел придти сюда". Это просто даже выглядит неуместно. Да, он был под влиянием симбиота, поэтому вся ситуация вызывает гораздо больший испанский стыд.
Я вот вспоминаю высказывание из этой же вселенной: "чем больше сила, тем больше ответственность" и понимаю насколько все выглядит неправильно. Именно в плане сюжета и контекста всего происходящего. В том же фильме все было проделано в разы лучше, гораздо более плавно и менее токсично. Без горького привкуса.
Это сделали специально, чтобы продвигать Майлза, ведь у него всё получается, а у Питера нет. Самое смешное, что они никак не могут убрать со сцены Питера, ведь убивать нельзя все загнобят, поэтому делают бред по типу "Я беру отпуск, Майлз ты сможешь сам защитить город".
Это безопасный сиквел.
А че она должна была выиграть? Графика симпатичная только издалека. Геймплей вторичен. Сюжет неплохой. Просто нормальная игра
Только закончил прохождение как раз, и что могу сказать - Spider Man 2 хорошая игра в духе первой части и ее черного спинофа. Геймплей не изменяет самому себе и едва ли ощущается "по другому", даже 90% анимаций при добиваниях - те же.
По сути SM2 это все тот же SM1, только с продолжающимся сюжетом. Если не обращать внимания на задания и новых персонажей (или старых, с новой внешностью) - то это просто та же игра, в тех же декорациях.
хз мне обе игры зашли на ура. ваще пофиг что она номинаций не получила. играется бодро, динамично и весело. если сравнивать с другими играми за последние 5 лет. Бывали и похуже игры. Где качество? не - не слышал!
не всем быть победителями, но ЧП2 хорошая игра