Фанаты считают, что провал Spider-Man 2 на TGA связан с безопасным подходом при создании игры

Spider-Man 2 получила высокую оценку после того, как в игре были продемонстрированы технические возможности PS5, благодаря чему поклонники этого персонажа Marvel получили массу удовольствия. Из-за множества положительных отзывов и 5 млн проданных копий последняя игра Insomniac попала в список семи номинантов на The Game Awards 2023. К всеобщему удивлению, игра провалилась во всех номинациях. И хотя некоторых это расстроило, большинство фанатов теперь согласны с тем, что Insomniac чересчур перестраховалась при создании сиквела.

Если бегло изучить различные темы на Reddit, то в лучших комментариях можно найти критику в адрес того, насколько безопасно Insomniac подошла к созданию Spider-Man 2.И хотя в этой игре появились и новые механики, включая мгновенное переключение между персонажами, большая карта с открытым миром и Веном, большинство из них уже были реализованы в прошлых играх. Кроме того, игру раскритиковали за неожиданное большое количество ошибок, заявив, что релиз состоялся слишком быстро. Изучая комментарии, можно сказать, что фанаты стали более четко оценивать игру после того, как ажиотаж, связанный с ее выходом, схлынул.

Некоторые утверждают, что Spider-Man 2 не стоило номинировать на "Игру года" и "Лучшее повествование", а вместо нее в этой номинации должна была участвовать более необычная игра, например Lies of P. Впрочем, поклонники отмечали схожую структуру повествования между двумя играми про Человека-паука. А поскольку первую игру Insomniac восхваляли за то, что она практически вернула героя в игровую индустрию, похоже, студия была рада предложить аналогичный подход и во второй раз.Впрочем, эта неудача породила надежду на то, что Insomniac не разочарует третьей игрой. Большой потенциал этой игры еще не раскрыт, поэтому фанаты надеются, что Spider-Man 3 станет достойным завершением отличной трилогии.

Несмотря на всю критику, Spider-Man 2 по-прежнему остается одной из самых успешных игр этого года. Игра в мгновение ока стала бестселлером октября, подарив радость миллионам фанатов по всему миру.