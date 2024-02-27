Hot Toys представила новую фигурку Питера Паркера из Marvel's Spider-Man 2

Компания Hot Toys представила новую фигурку по мотивам игры Spider-Man 2 для PlayStation 5. Теперь они показали фигурку Питера Паркера (Superior Suit) в масштабе 1/6. Высота фигурки Человека-паука достигает 11,8 дюйма (около 30 см), с 30 точками артикуляции. В комплекте с фигуркой идут сменные линзы для маски, съемные шарнирные клешни, несколько сменных рук, набор веб-эффектов и подставка для демонстрации.
В Marvel's Spider-Man 2 поклонникам доступно множество костюмов, и один из них - Superior Suit. Созданный по мотивам нашумевшей серии комиксов Superior Spider-Man, опубликованной Marvel в 2013 году, этот костюм полностью отражает дизайн и особенности всеми любимого персонажа.
Предзаказы на фигурку будут открыты в ближайшее время. Ожидается, что они поступят в продажу в конце этого года - начале 2025 года.
МАМ КУПИ!