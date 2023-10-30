Insomniac объяснила, почему Веном в Marvel's Spider-Man 2 совсем не похож на того, который был в комиксах

Marvel's Spider-Man 2 оказался весьма увлекательным приключением для фанатов Человека-паука, но главной звездой стал, несомненно, Веном, один из самых любимых антагонистов дружелюбного соседа Человека-паука.

Именно влияние симбионта на Питера Паркера и будет играть ключевую роль в сюжете Marvel's Spider-Man 2, равно как и его новый носитель, который вступит в противостояние с любимым супергероем. Личность, которая, впрочем, как известно фанатам игры, сильно отличается от того, кто в комиксах, фильмах и многих других адаптациях приключений Человека-паука обычно становится Веномом.

О том, почему был сделан именно такой выбор, в интервью Gizmodo рассказал постановщик сюжета Бен Арфманн.

Здесь, по понятным причинам, вы найдете серьезные сюжетные спойлеры, поэтому тем, кто не хочет портить себе впечатление, лучше не читать дальше.

Как уже известно фанатам, на этот раз мучить Питера Паркера и Майлза Моралеса будет не Эдди Брок, а фигура, которую многие уже начали подозревать по предыдущей главе. В сюжетной линии Marvel's Spider-Man 2 обнаружится, что на этот раз Веном - не кто иной, как Гарри Осборн: Бен Арфманн объяснил, что они тщательно проанализировали множество других версий злодея и антигероя, но для той истории, которую они хотели рассказать, это был единственно возможный выбор.

"Вы можете увидеть влияние других историй [...], но когда мы рассказывали свою, мы думали только о наших Гарри Осборне и Питере Паркере и пытались придумать, как поставить их на курс столкновения, который бы бросил им обоим эмоциональный вызов. Нам нравится Веном Эдди [Брок], но мы хотели рассказать свою историю - уникальную и интересную, но при этом основанную на том повествовании, которое мы построили".

По словам режиссера, он с самого начала решил, что главным антагонистом должен быть Веном, но для того, чтобы сделать историю личной и драматичной, Гарри Осборн был единственным персонажем, которого можно было выбрать. И хотя финальная битва, безусловно, оказалась эмоционально насыщенной, многие фанаты отметили, что в плане геймплея они были разочарованы.

Возможно, в будущем мы увидим, насколько еще углубится история этого харизматичного антигероя, например, в виде отдельного спин-оффа.